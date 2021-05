NEIZVJESNO PONOVNO MASOVNO CIJEPLJENJE 22. SVIBNJA – Bit će ga samo ako građani pokažu veću zainteresiranost

U Turističkoj zajednici Grada Makarske doznajemo da se još uvijek nije javio veći broj građana zainteresiurani za organizirano masovno cijepljenje pa je sasvim neizvjesno hoće li ga i biti u subotu 22. svibnja u Gradskoj sportskoj dvorani, kako su organizatori najavljivali.

Podsjetimo, prošle subote u masovnom cijepljenju turističkih djelatnika Makarske rivijere protiv COVID 19, u organizaciji Grada Makarske, Turističke zajednice Grada Makarske i Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, cijepilo ih se 1344 osobe, a osigurano je 3000 cjepiva.

S obzirom na dobar tadašnji odaziv najavljeno je organiziranje masovnog cijepljenja i za sljedeću subotu, odnosno 22. svibnja i to ne samo za turističke djelatnike i one koji rade u turizmu već sve one iz Makarske i s Makarske rivijere koji se žele cijepiti.

Turistička zajednica pozvala je sve građane bez obzira što rade da se prijave ako se žele cijepiti. Kontaktni telefon: 021 650 076/ 021 612 002. Kako trenutno stvari stoje nema znatnijeg zanimanja, ali ako bude dovoljno zainteresiranih, cjepiva ima pa će se ono i organizirati.

J.Glučina