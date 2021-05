DERBI HRVACAMA – Zmaju bod u Opuzenu

3. HNL-Jug – 30. kolo

Odigrano je posljednje međukolo ove natjecateljske sezone u kojem su domaće momčadi ostvarile sedam pobjeda, a samo je jedan utakmica završila neriješenim ishodom. A to se dogodilo ondje gdje se najmanje očekivalo, u Opuzenu. Potrošio je derbi prošlog kola igrače Jadrana i Neretvanca, pa su u ovom kolu ostali bez dobrih rezultata. Ne može se reći da su Opuzenci na Podvornici igrali loše, ali su raspoloženi bili i igrači Zmaja. Na kraju će se vidjeti hoće li Goranu Proleti i njegovim igračima na kraju nedostajati dva boda u borbi za drugo mjesto ili igračima Darka Vlatkovića za treće. Još su četiri kola do završetka sezone, a vodeći Jadran LP čekaju još tri dvoboja, Pločani imaju pet bodova više. Više je kalkulacija, ali su plavi s ušća Neretve na jedan korak do osvajanja titule. Jadranaši su znali da ih u Hrvacama čeka težak posao, ali ipak su morali potpisati poraz. Hrvace se pobjedom vratilo na treće mjesto koje donosi igranje kvalifikacija za popunu Druge HNL. Urania se nakon poraza u derbiju Makarske rivijere vratila na pobjednički kolosijek. Neretva je ipak razina niže, a za osigurati trećeligaški status morat će se još dobro namučiti. Kao i više puta u dosadašnjem djelu sezone igrač odluke bio je Stipe Brnić koji je asistirao i zabio. Zmaj je na Blatu upisao drugu pobjedu u nastavku prvenstva i približio se Neretvi na četiri boda, razlika je velika, ali dostižna. Dubrovački GOŠK je u velikoj seriji, od posljednjih devet utakmica pobijedio je sedam puta. Vodice do završnice susreta sa Slogom bili u rezultatskom minusu, ali u samo četiri minute su preokrenuli rezultat. U idućem kolu Vodice su slobodne, a onda idu na Korčulu pa je jasno koliko im je bila važna ova pobjeda. Uskok je minimalno, ali zasluženo slavio na Klisu protiv Primorca, OSK se u Otoku raspucao protiv Kamena i osigurao opstanak na trećeligaškom jugu.

Rezultati:

Neretvanac – Zmaj M 2 : 2, Hrvace – Jadran LP 3 : 1, Urania – Neretva 3 : 1, Zmaj B – Hrvatski vitez 1 : 0, GOŠK Dubrovnik 1919 – Zagora 4 : 0, Vodice – Sloga 2 : 1, Uskok – Primorac 1 : 0, OSK – Kamen 5 : 1

Poredak:

Jadran LP 53, Neretvanac 48, Hrvace 45, Zagora 43, Uskok 42, Urania 42, Zmaj M (-1) 42, Split 41, GOŠK Dubrovnik 1919 39, OSK 38, Hrvatski vitez 36, Sloga 36, Primorac 36, Vodice 34, Kamen 33, Neretva 31, Zmaj B 27

Lista strijelaca:

22 – Baldo Cicijelj

16 – Abel Kalfić

14 – Marko Musulin, Mario Marović

12 – Luka Vodopija, Nikola Marić

11 – Mislav Pezo, Jakov Marinović

10 – Stipe Brnić, Ivan Bubalo, Ante Kuliš, Duje Tadić, Ivan Primorac, Drago Gabrić

Iduće kolo igra se već u subotu 22. svibnja, Zmaj na domaćem terenu dočekuje Hrvace, a bit će ovo dvoboj koji bi mogao odlučiti o trećem mjesto. I Zmaj i Hrvace podnijeli su zahtjev za nastup iduće sezone u Drugoj lige, a pobjednik ovog dvoboja bit će bliži nastupu u kvalifikacijama. Idući parovi su:

Jadran LP – OSK, Sloga – Zmaj B, Hrvatski vitez – Uskok, Kamen – Split, Primorac – GOŠK Dubrovnik 1919, Zagora – Urania, Neretva – Neretvanac.

J. Kovačević /IvoR