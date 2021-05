ANTE SOKOL UOČI VEČERAŠNJE UTAKMICE ‘Omišane respektiramo, ali ih se ne bojimo’

Prva utakmica finala doigravanja za futsal prvaka Hrvatske: Olmissum – Novo vrijeme Apfel

Večeras će u Omišu u prvoj utakmici finalne serije doigravanja za prvaka Hrvatske u futsalu snage odmjeriti domaći Olmissum i Novo vrijeme Apfel iz Makarske. Bit će to repriza prošlosezonskog finala, a ovosezonski prvak postat će momčad koja prva izbori tri pobjede. Omišani su dvokorakom došli do finala dok su Makarani morali odigrati majstoricu s Crnicom kako bi izborili svoje četvrto finale. Do sada su dva dobili, a jedno izgubili. Olmissum je postao prošlosezonski prvak nakon pobjede u Makarskoj, pa je i to jedan od razloga zašto su favoriti u ovosezonskom finalu Doigravanje za prvaka igra se na tri pobjede, a budući da je Olmissum ligaški dio sezone završio kao vodeća momčad Omiš će biti domaćin dvije prve finalne utakmice, a potom se finalna serija seli u grad podno Biokova.

Ante Sokol koji je igrao i Europsku nogometnu ligu pa se nakon toga opredijelio za futsal o večerašnjoj utakmici je kazao:

– Bit će to repriza prošlosezonskog finala, a tada je o prvaku odlučivala samo jedna lopta. Isti scenarij mogao bi se dogoditi i ove godine. Rezultati Olmissuma su vrhunski i imam samo pohvale za njih. Nas su u ovoj sezoni pratili brojne ozljede igrača, i povratak u uigrani sustav ne ide baš lako. No, unatoč tome ako budemo na našem najboljem nivou možemo doći do titule.

Na upit hoće li ozlijeđeni Pulinho, Rodrigo i Pašalić biti spremni za prvu finalnu utakmicu Sokol kaže:

– Po svemu sudeći neće, njihove ozljede su takve da traže dugotrajno liječenje, ali se mi i pored toga ne predajemo. Večeras na Ribnjaku startamo u naše četvrto finale, domaći su favoriti, ali kad lopta krene sa centra to nema nikakav značaj. Da ne vjerujemo u pozitivan ishod ne bi trebali ni putovati u grad gusara. Iako smo imali dosta oscilacija u igri ove sezone našim navijačima bih poručio da vjeruju u nas. Našu momčad čini skupina karakterno i mentalno jakih igrača, i dat ćemo u svakoj utakmici sve od sebe i ostaviti srce na parketu kako bi ostvarili pozitivan rezultat. A, hoće li to biti dovoljno za treću titulu saznat će se u finalu ovog doigravanja.

J. Kovačević/ Ž. Kovačić