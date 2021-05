PRVA UTAKMICA FINALA PRVENSTVA HRVATSKE – Olmissum savladao Makarane i poveo u finalnoj seriji

Olmissum

Omiš. Dvorana Ribnjak. Bez gledatelja.

Suci: Mislav Đeko i Boris Stanić. Treći sudac: Mario Blažin. Delegat: Branko Kurtaj.

Strijelci: 0:1 Kazazić (18), 1:1 Jurić (24), 2:1 Pavić (31), 3:1 Perišić (37).

Najbolji igrač: Valerij Jurić (Olmissum).

Olmissum: Luketin, Kustura, Jelovčić, Mišerda, Pavić, Jurlina, Postružin, Horvat, Juretić, Perišić, Kolobarić, Jurić, Sekulić, Bilandžić. Trener: Duje Maretić.

Novo vrijeme Apfel: Herceg, Vuković, Brkić, Jelavić, Osredkar, Sokol, Bajrušović, Kazazić, Pašalić, Lasić, Gašpar, Antunović, Horvath, Bašković. Trener: Teo Strunje.

Prvi susret finalne serije doigravanja za futsal prvaka Hrvatske odigran je u Omišu. Domaći Olmissum je savladao Novo vrijeme Apfel rezultatom 3:1 i tako poveo u finalnoj seriji koja se igra na tri dobivene utakmice.

Makarani su bolje otvorili susret, na dodavanje Kazazića Horvath je u 4. minuti pucao, a Luketin je obranio njegov snažan udarac. Još jedna ozljeda zadesila je Makarane kada je Brkić morao iz igre, a momčadi Tea Strunje nedostajali su Rodrigo i Pulinho. Novo vrijeme Apfel od 9. minute igra sa Jelavićem u ulozi vratara-igrača, a takvom igrom mogli su do prednosti u 10. minuti kada je Jelavić zatresao vratnicu domaćih. Potom se igra primirila do 17. minute kada je silovit udarac Horvatha Luketin izbacio u korner. Nakon udarca iz kuta lopta dolazi do Kazazića koji sa desetak metara trese mrežu domaćih za 0:1. Omišani u 18. minuti traže kazneni udarac jer je lopta nekog od igrača gostiju pogodila u ruku, no suci ne misle tako. Pred odlazak na odmor Olmissum prijeti preko horvata i Perišića, ali je Herceg sačuvao mrežu netaknutom.

Omišani su u nastavak krenuli napadački i agresivno, a rezultat su poravnali u 24. minuti. Jurić se u solo prodoru prošetao kroz redove gostiju i neobranjivo zabio za 1:1. Manjak rotacije doveo je do znatnog pada u igri gostiju, a prednost gusara sa Cetine bio je veći izbor igrača. Potpuni preokret dogodio se u 31. minuti kada Pavić koristi neopreznost Hercega i posprema loptu u njegovu mrežu za 2:1. Gosti pokušavaju do poravnanja igrajući sa Kazazićem kao letećim vratarom, a neizvjesnost što se rezultata tiče nestala je u 37. minuti. Igrači gostiju izgubili su loptu duboko u polovini protivničkog djela terena, a Perišić preciznim udarcem ubacuje loptu u prazna vrata Novog vremena Apfela za konačnih 3:1. Olmissum je zasluženo došao do prve pobjede, a idući susret igra se u nedjelju 23. svibnja također u Omišu. Nakon te utakmice finalna serija seli se u Makarsku.

J. Kovačević/Ž. Kovačić