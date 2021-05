FINALE FUTSAL PRVENSTVA HRVATSKE – Olmissum na korak do naslova

Druga utakmica finalne serije: Olmissum : Novo vrijeme Apfel 3 : 0 (1 : 0)

Omiš. Dvorana Ribnjak. Bez gledatelja.

Suci: Vedran Babić i Ivan Mujan. Treći sudac: Duvnjak (svi iz Split). Delegat. Grabovac: Proložac.

Strijelci: 1:0 Jelovčić (20.), 2:0 Postružin (33.), 3:0 Luketin (40.).

Olmissum: Luketin, Mišerda, Pavić, Perišić, Jurić, Kustura, Jelovčić, Jurlina, Postružin, Horvat, Juretić, Kolobarić, Sekulić, Bilandžić. Trener: Duje Maretić.

Novo vrijeme Apfel: Bašković, Vukovič, Osredkar, Bajrušović, Horvath, Lozo, Jelavić, Sokol, Pašalić, Lasić, Gašpar, Antunović, Herceg. Trener: Teo Strunje.

Crveni karton: Teo Strunje (23- Novo vrijeme Apfel).

Najbolji igrač: Franco Jelovčić (Olmissum).

Drugu utakmicu finala doigravanja za prvaka Hrvatske odigrali su u Omišu domaći Olmissum i makarsko Novo vrijeme Apfel, gusari s Cetine su na svom Ribnjaku po drugi put savladali Makarane i samo ih još jedna pobjeda djeli od obrane naslova. Gostima su nedostajali ozlijeđeni Brkić, Pulinho i Rodrigo, a u sastavu nije bilo ni Kazazića zbog treće opomene, no i pored toga pružili su veliki otpor favoriziranom domaćinu. Početak susreta protekao je u ravnopravnoj igri i bez većih prijetnji po vratare Luketina i Baškovića. Vratar gostiju našao se u prvoj ozbiljnijoj prigodi u 10. minuti kada je krenuo u napad i dobro pucao, ali iznad grede domaćih. Omišani su u 15. minuti imali dvije prigode, oba puta udarce Pavića obranio je Bašković. Vratar gostiju upisao je dvije velike obrane u 18. minuti kada je zaustavio udarce Kusture i Jelovčića. I kad je izgledalo da se mreže u prvom poluvremenu neće tresti četrdeset sekundi prije odlaska na odmor domaći su došli do početne prednosti. Jurlina je izveo udarac iz kuta, a pred vratima gostiju najbolje se snašao Jelovčić i s 2-3 metra pospremio loptu u njihovu mrežu za 1:0. Već na početku nastavka Jurić pogađa gredu Baškovića, a gosti su učestalo prigovarali na odluke sudaca. U 23. minuti radi toga su opomenuti Osredkar, Herceg i Jelavić dok je trener Teo Strunje radi drugog žutog kartona poslan na tribine. Momčad Novog vremena do kraja utakmice vodio je njegov pomoćnik Armando Škorlić. Bašković je svoju momčad držao iznad vode i u 27. minuti kada je obranio udarce Jurića i Kolobarića. Minutu potom gosti su mogli poravnati rezultat, Osredkar je u priliku izbacio Lasića čiji udarac je obrana Olmissuma izbacila u aut. Omišani su podebljali prednost u 33. minuti, jelovčić je izveo aut a nečuvani Postružin zabija za 2:0. Gosti od tada igraju s Jelavićem u ulozi vratara-igrača, ali im takva igra nije donjela ništa dobrog. Naprotiv, primili su još jedan pogodak 8 sekundi prije kraja utakmice kada je Luketin iz svog polja preciznim udarcem postavio konačnih 3:0. Finale se igra na tri dobivene utakmice, a Olmissum je poveo sa 2:0. Finalna serija sada se seli u Makarsku, treći susret igrat će se u petak 28. svibnja u dvorani na GSC, a ako dođe do četvrtog dvoboja on će se odigrati također u Makarskoj u nedjelju 30. 5. 2021. godine.

Jakov Kovačević