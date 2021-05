GRADONAČELNIK JURE BRKAN – Usmeni dogovor bivšeg SDP-ovog gradonačelnika T. Bilića i odvjetnika D. Marinovića građane Makarske će stajati 5 milijuna kn što je i nemoralno i nenormalno

Makarski gradonačelnik Jure Brkan na konferenciji za novinare danas se očitovao o ishodima dvije sudske presude koje gradske porezne obveznike stoje 5 milijuna kuna, a do njih je došlo, kako je naglasio, na temelju usmenog dogovora njegova prethodnika, SDP-ova gradonačelnika Tonća Bilića i Odvjetničkog ureda Dana Marinovića. Gradonačelnik Brkan smatra ove poteze gradonačelnika Bilića, iza kojega, kako je naglasio stoji vrh stranke SDP-a, i nemoralnim i nenormalnim.

- Na žalost zbog toga “ugovora” zapravo usmenog dogovora između gradonačelnika Bilića i odvjetničkog ureda Marinovića, Grad Makarska je već platio goleme štete i još će platiti, jer je jedna presuda pravomoćna, a jedna će uskoro biti – kazao je gradonačelnik Brkan. Odgovarajući na upit novinara Brkan je odgovorio kako gradonačelnik koji je sklapao usmene ugovore ne snosi nikakve kozekvence, unatoč golemoj šteti za grad. Priznat ćete za 5 milijuna kn koje su “otišle” u odvjetnički ured Grad je mogao realizirati mnoge projekte.

Na ovoj konferenciji za novinare gradonačelnik Jure Brkan je i u pisanom obliku dao obrazloženje o izgubljenim sporovima i šteti za Grad Makarsku, koji objavljujemo u cijelosti.

- Grad Makarska izgubio je i drugi sudski spor s Odvjetničkim društvom Marinović i partneri iz Zadra koji će građane Makarske koštati 1.850.000,00 kuna. Prvi spor, do kojeg je također došlo jer je Grad Makarska odbio platiti troškove zastupanja odvjetničkom društvu koje s Gradom nije imalo potpisan nikakav ugovor, već je pravomoćno okončan i na temelju presude s računa Grada Makarske u sljedećih nekoliko dana bit će skinuto 1.200.000,00 kuna. Odvjetničko društvo Marinović i partneri, inače u vlasništvu Dana Marinovića, sina sutkinje Ustavnog suda i bivše SDP-ove zastupnice Ingrid Antičević Marinović, na temelju usmenog dogovora s bivšim SDP-ovim gradonačelnikom Tonćem Bilićem, zastupalo je Grad u dva najvažnija spora ukupne vrijednosti cca 25.000.000,00 kuna.

Dan Marinović Grad Makarsku zastupao je od 2013. do 2017. u dva spora: tužbi Grada Makarske prema Hotelima Makarska d.o.o. za isplatu cca 9.800.000,00 kuna koliko je Grad Makarska isplatio prijašnjim vlasnicima zemljišta na kojem su izgrađeni hoteli te tužbi Abacusa d.o.o. protiv Grada Makarske vrijednosti 15.000.000,00 kuna.

Iako nijedan spor nije doveden ni blizu završetka niti je okončan, do svibnja do 2017. Grad Makarska je odvjetničkom društvu isplatio 2.000.000,00 kuna, a nakon promjene vlasti stigli su novi računi fakturirani po najvišoj odvjetničkoj tarifi.

Dosad nisam govorio o detaljima dok su sudski sporovi bili u tijeku, ali za prvi spor je presuda pravomoćna i evo za nekoliko dana ćemo ostati bez 1.200.000,00 kuna, a prošli tjedan dobili smo i drugu presudu tako da više nema razloga šutjeti. Sad je više nego jasno da će usmeni dogovor bivšeg SDP-ovog gradonačelnika i odvjetnika Dana Marinovića građane koštati 5.000.000,00 kuna i ja mislim da građani koji to plaćaju zaslužuju znati što se dogodilo. Jer taj novac mogao je biti uložen u njihovu ulicu, dječje igralište, njihov kvart, plaćanje specijalista u Domu zdravlja….

Kako je došlo do sudskog spora? Odmah nakon što smo preuzeli dužnost 12. lipnja 2017. dostavljeni su nam troškovnici za spor s Hotelima Makarska u iznosu od 1.366.000,00 kuna i za zastupanje u sporu Abacusa protiv Grada 862.000,00 kuna. Letimičnim pregledom uvidio sam da se većina toga odnosi na kratki vremenski period. Npr. 3.3.2017, u samo jednom danu Marinović je u istom predmetu predao 3 podneska i svaki naplatio 124.000,00 kuna!! Zanimljivo je ispostavljanje računa za drugi spor. 2017., baš u vremenu između 2 izborna kruga, točnije 26.5. Marinović je fakturirao za jedno zastupanje 86.000,00 kuna, isti dan obračunava i podnesak 90.000,00 tisuća kuna i onda nastavlja ,,štancati”račune. Budući da se 4. lipnja održava drugi krug izbora za gradonačelnika, Marinović ubrzava ritam. Fakturira račune 2. lipnja, 5. lipnja, 8. lipnja i 12. lipnja 2017. na dan kada se održala službena primopredaja vlasti između gradonačelnika Bilića i mene. Dovoljno je reći da je u sporu protiv Hotela Makarska čija je vrijednost cca 10.000.000,00 kuna Marinović obračunavao najvišu odvjetničku tarifu zakonom dopuštenu i sve putne troškove je pribrajao tom sporu.

Odlučio sam da takve račune, a bez ikakvog pisanog traga kako su nastali, neću potpisati jer to niti je normalno niti je moralno, a bio sam uvjeren da je i nezakonito i da ću to dokazati u sudskom postupku. No, u sudskom sporu bivši gradonačelnik Tonći Bilić svjedočio je i potvrdio da je sve što je Marinović naplatio naplaćeno sukladno njihovom usmenom dogovoru i na temelju tog njegovog svjedočenja jedan spor je već pravomoćno okončan i platit ćemo 1.200.000,00, a temeljem druge presude koja još doduše nije pravomoćna, ali nema sumnje da će biti u Marinovićevu korist, građani Makarske platit će još 1.850.000,00 kuna!!

Bez obzira na sudski epilog ja i dalje smatram da usmeni dogovor Bilić- Marinović nije normalan i nije moralan. I građani to moraju znati.

SDP je zahvaljujući velikodušnom usmenom dogovoru između bivšeg gradonačelnika i Dana Marinovića sinu svoje stranačke kolegice samo u jednom mandatu omogućio zaradu od 5.000.000,00 kuna nauštrb građana Grada Makarske.

Pa mi smo za taj novac obnovili cijeli Gradski sportski centar, otkupili zemljište i sagradili pristupni put novom Dječjem vrtiću na Zelenki. Za slučaj Abacus nas je upravo SDP prozivao da smo se odlučili na sudsku nagodbu. Oni su bez sudske nagodbe i bez presude za slučaj Abacus dali Marinoviću 1.200.000,00 kuna, a mi smo sagradili cestu, izašli iz spora i ušli u vlasništvo sve za 1.600.000.00 kuna. To je razlika između nas i njih.

Što je gospodin Bilić dobio zauzvrat ja to ne znam, kao što ne znam zašto su o svemu tome šutjeli njegove stranačke kolege, članovi Predsjedništva stranke, koji i danas vuku konce iz sjene.

Iza SDP-a nije ostalo ni metar asfalta, ali su 5 milijuna poklonili gosp. odvjetniku.

To je najskuplje ulaganje koje su ostavili u nasljeđe građanima – ističe gradonačelnik Brkan.

J.Glučina/IvoR