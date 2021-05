ZVONKO GILIĆ, PREDSJEDNIK MOSTA MAKARSKA – Hvala biračima na povjerenju, nastavit ćemo zapaženo djelovati

Most Makarska zahvaljuje svim biračima koji su im dali svoj glas i povjerenje na lokalnim izborima. Nadalje se ističe da iako nisu uspjeli ući u Gradsko vijeće grada Makarske, jer svijest da može i mora pobijediti treća opcija još uvijek nije došla u Makarsku kao što je to u Sinju, Omišu ili Vrgorcu, no tome se svi nadaju u budućnosti.

- Naše političko djelovanje, kao neparlamentarne stranke, neće sigurno proći nezapaženo, jer smo još uvijek daleko od dugo sanjane i još uvijek nedočekane slobode. Stoga, u ime slobode, pozivamo sve i na drugi krug izbora, budite slobodni i birajte kao slobodni ljudi – poručuje Zvinko Gilić, predsjednik Mosta Makarska.

J.M./IvoR