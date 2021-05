PREMIJER PLENKOVIĆ POSJETIO MAKARSKU – Potpora Juri Brkanu i ostalim kandidatima HDZ-a u 2. krugu izbora s uvjerenjem u njihovu pobjedu  

Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković posjetio je Makarsku gdje je dao podršku kandidatu HDZ-a za gradonačelnika Juri Brkanu i ostalim kandidatima u Makarskoj i Splitsko- dalmatinskoj županiji uoči drugog kruga lokalnih izbora. Po dolasku u grad premijer Andrej Plenković je najprije položio vijenac i odao počast poginulim makarskim vitezovima na nedavno postavljenom spomeniku PPN Kobac i obišao projekte realizirane ili započete na Zelenki.

U kratkom posjetu premijer Plenković se družio s kandidatima i razgovarao s građanima izrazivši zadovoljstvo radom HDZ- ovih kandidata. U ime domaćina premijera Plenkovića, župana Blaženka Bobana, ministra Butkovića i generala Krstičevića, Antu Sanadera te ostale stranačke čelnike i kandidate HDZ-a u Županiji splitsko-dalmatinskoj, pozdravio je Jure Brkan, kandidat HDZ-a za gradonačelnika Makarske.

-Protekle četiri godine ostvarili smo puno u infrastrukturi, u društvenom, socijalnom, a isto tako i kulturnom životu grada, za boljitak naših građana. Međutim, ne bi to ostvarili bez potpore naše Županije i Vlade RH. U budućnosti nas čekaju ogromni projekti. Od Hrvatskih cesta imamo financiranje od 11 milijuna kn za izgradnju 2 prometna čvora bitna za naš grad (spoj Zrinsko- frankopanske i D8 i spoj Kotiške ulice i D8. Posebno me veseli što nam je Vlada osigurala 11,9 milijuna kn za izgradnju Kuće Sunca. Imamo dozvolu, sredstva i uz pomoć Županije i Vlade RH, ćemo u idućem mandatu izgraditi Kuću Sunca. Mogao bi mnogo toga nabrojiti što smo učinili i što ćemo učiniti u narednom mandatu. Međutim ni jedan gradonačelnik ne može ništa bez dobrog tima, a ja imam zamjenicu Marinu Andačić Krivić koja već 17 godina radi u Gradskoj upravi. Uz našega župana Blaženka Bobana i premijera Andreja Plenkovića sve što uradimo, napravit ćemo na boljitak naših građana. Zato molim ako sam imao propusta u proteklom mandatu, ako sam ja i suradnici uradili nesvjesno nešto krivo, ja se ispričavam i obećavam da ćemo u naredne 4 godine sve to popraviti, a Makarska će postati jedan od najbitnijih gradova i grad u kojem je najljepše živjeti u RH.

Župan Blaženko Boban zahvalio je premijeru Plenkoviću i Vladi RH u ime gospodarstvenika cijele Županije za potpore koje su u ovoj Covid pandemiji i krizi osiguravali i za taj segment u našu Županiju slili preko 1,1 milijardu kn! Povećan je broj radnih mjesta u odnosu na 2019., a toga ne bi bilo da nije bilo vaših pregovora oko sredstava EU fondova, istaknuo je Boban. Pohvalio je Juru Brkana za spremljene projekte i programe. Zaželio je kandidatima sreću na Dan državnosti, koji je Vlada premijera Plenkovića, podsjetio je, vratila na ovaj datum s kojim je hrvatski narod saživio.

Na rivi premijer Andrej Plenković obratio se kandidatima i dao izjave za medije.

“U ime cijeloga vodstva HDZ-a došao sam dati snažnu potporu u drugom krugu gradonačelniku grada Makarske Juri Brkanu i saborskom zastupniku iz 10. izbornoj jedinici kao i njegovoj zamjenici Marini Andačić Krivić i županu Blaženku Bobanu, koji će, siguran sam u nedjelju dobiti povjerenje birača i još 4 godine voditi Županiju zajedno sa zamjenicima. U proteklim godinama smo vidjeli zaista sjajan napredak kvalitete života u cijeloj Splitsko- dalmatinskoj županiji i gradu Makarskoj. Podsjetit ću da je u ovoj Županiji u ovom mandatu ugovoreno 6,5 milijardi eura za brojne projekte koji se ovdje realiziraju. Naša Vlada je osigurala 1,3 milijarde kn kako bi sačuvala radna mjesta u ovoj Županiji. Ovdje smo više od desetine sredstava, na razini Hrvatske, dali poslodavcima za plaće radnika kako ne bi mnogi ljudi ostali bez posla i egzistencije. Nastavit ćemo davati potporu i Županiji i gradu Makarskoj jer toliko toga je ostvareno i još planirano kao što se vidi i u programu Jure Brkana. Vjerujem da će to Makarani i Makarke znati prepoznati u nedjelju i honorirati postignuća i dati povjerenje kandidatu HDZ-a za još jedan mandat u vođenju ovoga grada. Ovom prilikom čestitke svim kandidatima HDZ-a na ostvarenim rezultatima i želim ih sve potaknuti na dodatan angažman na izborima 30. svibnja. U prvom krugu HDZ je dobio povjerenje u 198 jedinica lokalne samouprave i 4 županije, odnosno 202 jedinice u prvom krugu. Još u 80 jedinica ćemo osvojiti dobar izborni rezultat u drugom krugu. On je na tragu onog iz 2017. i tada i sada ćemo biti najsnažnija lokalna politička stranka. Uvjeren sam da ćemo ovdje ostvariti pobjedničke rezultate ” – naglasio je premijer Plenković. Makarsku je premijer Plenković posjetio u okviru dvodnevne turneje u kojoj obilazi sva mjesta u kojima su HDZ-ovci u drugom krugu izbora u nedjelju.

Janja Glučina /IvoR