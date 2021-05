KUP NS ŽSD – Zmaj u četvrtfinalu

Makarska. Igralište na GSC-u. Bez gledatelja.

Sudac: Cristian Vrdoljak (Opatija). Pomoćnici: Pavlinović i Krajina. Delegat: Jurić.

Strijelci: 1:0 Gojak (23), 2:0 Kirevski (37), 2:1 Klapirić (81).

Najbolji igrač: Ivan Antunović (Zmaj).

Zmaj: Jurić, Antunović, Mravičić, Serdarević 8od 60. Jerčić), Gojak (od 60. Puharić), Rudelj (od 46. Rašić), Biličić, Bekavac (od 73. Botica), Kirevski, Mihalj (od 85. Erkapič), Božić. Trener: Darko Vlatković.

Vinjani: Kukulj, T. Slišković (od 84. Škeva), Jonjić (od 58. Matej Slišković), Bušić, Lozo, Klapirić, Zlopaša (od 58. Pojatina), Naletilić (od 68. M. Slišković), Marin Slišković (od 53. I. Slišković. Trener –

Zmaj i Vinjani u Makarskoj su odigrali utakmicu osmine finala Kupa NS ŽSD, a pobjedu i plasman u iduće kolo izborila je domaća momčad. Trener Zmaja Darko Vlatković utakmicu je započeo sa čak šest kadeta i juniora, a na klupi za pričuve svih sedam igrača također su bili kadeti i juniori. Ovaj susret dugo će pamtiti Andrija Botica, Mate Erkapić i Žarko Jerčić koji su debitirali za seniorsku momčad. Nakon početnog ispitivanja snaga prvu prigodu imali su domaći u 10. minuti, no udarac Rudelja obranio je Kukulj. Pokušao je Bekavac u 19. čiji je udarac glavom otišao iznad grede Vinjana. Gosti prijete u 21. minuti preko Klapirića čiji udarac obrana „crvenih“ izbacuje u korner. Zmaj je u 23. minuti došao do početne prednosti, Mihalj je iskoristio zbunjenost Kukulja i oduzeo mu loptu sa kojom je uposlio Gojaka koji zabija za 1:0. Pokušaj Kirevskog u 31. minuti nije predstavljao veću prijetnju za vratara gostiju. Njegov drugi pokušaj urodio je plodom u 37. minuti kada je sa desetak metara naciljao mrežu Kukulja za 2:0. Do povećanja prednosti domaći su mogli u 42. minuti, udarac Mihalja glavom sa 8-9 metara obranio je Kukulj. Početk nastavka donosi još jednu izgledna prigoda Zmaja, Kirevski se našao sam pred vratarom gostiju ali nije dobro primio loptu i rezultat se ne mjenja. Gosti su imali veliku prigodu u 56. minuti kada je pucao Klapirić, a Jurić sjajnom obranom sačuvao svoju mrežu netaknutom. Potom je Vlatković prve seniorske minute dao Puhariću, Jerčiću, Botici i Erkapiću i to se osjetilo na igri domaćih. Vinjane su u 81. minuti došle do pogotka, Klapirić je izmaknuo pažnji domaće obrane te prevario i Jurića i poentirao za 2:1. U sudačkoj nadoknadi Zmaj je mogao do trećeg pogotka, Botica je izašao sam ispred vratara Kukulja, ali je bio neprecizan.

Rezultati:

Uskok – Urania 3 : 1, Hrvace – Primorac S 5 : 1 (1 : 1), Jadran T – Mladost 7 : 6 (3 : 3), Dugopolje – GOŠK 1 : 0, Mračaj – Trogir 1912 0 : 4, Sloga – OSK 6 : 1, Zmaj – Vinjani 2 : 1. Posljednju utakmicu 1/8 F igraju Junak i Jadran KS 8. lipnja.

Utakmice četvrtfinala igraju se 4. kolovoza 2021. godine.

Jakov Kovačević /IvoR