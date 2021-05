TEO STRUNJE : Favoriti uvjek ne pobjeđuju

Treća utakmica finala futsal prvenstva Hrvatske

Novo vrijeme Apfel – Olmissum

Večeras će se sa početkom u 20 sati i uz izravni prijenos na Arenasport 1 u makarskoj dvorani na Gradskom sportskom centru odigrati treća utakmica finalne serije za futsal prvaka Hrvatske između domaće momčadi Novo vrijeme Apfela i branitelja naslova Olmissuma iz Omiša. Prve dvije utakmice odigrane su u Omišu, a igrači Olmissuma rješili su ih u svoju korist (3:1, 3:0). Po konačnim rezultatima naizgled su to bile lagane pobjede gusara sa Cetine, no u oba susreta igralo se borbeno do samog kraja. U drugoj utakmici Makarani su primili dva pogotka iz prekida igre, i iz toga se najbolje vidi kako nisu bili do kraja koncentrirani. Omišani su do uspjeha došli bez izglednih prigoda, iako nekompletni gosti su dali sve od sebe, no manjak rotacije učinio je svoje. Trener domaćih Teo Strunje svjesan je da su „zeleno-plavi“ favoriti i u večerašnjem dvoboju i da njegova momčad više nema pravo na kiks, a i kvaliteta je na strani gostiju. Ukoliko žele naslov vratiti u grad podno Biokova trebali bi ostvariti tri pobjede u nizu, a to će protiv favoriziranih Omišana biti jako teško.

Rodrigo i Pulinho radi ozljeda već su se vratili u Brazil, Brkić je teže ozljeđen, a upitno je hoće li moći nastupiti i Jelavić, ali i pored toga ne pomišljamo na predaju, ovo je finale i ide se do kraja. Naši igrači dat će sve od sebe za klub i grad i probati iznenaditi . Olmissum je veliki favorit, ali ni favoriti ne pobjeđuju uvje zar ne. Ukoliko nas podcjene možda bi mogli i pobjediti na kraju je kazao Teo Strunje. S druge strane trener gostiju Duje Maretić kaže da još nije sve gotovo. Iako smo u ulozi favorita to je težak teret za nas. Imamo dobru momčad, i idemo u Makarsku odraditi posao do kraja. Trofej bi bilo ljepše primiti u našoj dvorani , ali ne smije se toliko kockati sa rezultatom kazao je Maretić.

Jakov Kovačević