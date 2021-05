TROKORAKOM DO NOVOG NASLOVA Olmissum slavio u Makarskoj za obranu titule

Treća utakmica finala PH u Futsalu

Novo vrijeme Apfel – Olmissum 2 : 4

Makarska. Dvorana na GSC. Bez gledatelja.

Suci: Nikola Jelić (Varaždin), Saša Tomić (Zagreb).

Strijelci: 0:1 Postružin (19.), 0:2 Pavić (23.), 0:3 Jelovčić (25.), 1:3 Horvath (30.), 2:3 Osredkar (40.), 2: 4 Osredkar (40.- AG).

Najbolji igrač: Franco Jelovčić (Olmissum).

Novo vrijeme Apfel: Bašković, Osredkar, Bajrušović, Kazazić, Horvath, Vuković, Jović, jelavić, Sokol, Pašalić, Lasić, Gašpar, Antunović, Herceg. Trener: Teo Strunje.

Olmissum: Luketin, Mišerda, Pavić, Perišić, Jurić, Jelovčić, Jurlina, Postružin, Horvat, Juretić, Kolobarić, Sekulić, Bilandžić, Baučić. Trener: Duje Maretić.

Omišani su na treću utakmicu finalne serije prvenstva Hrvatske u futsalu u Makarsku doputovali s prednošću od 2:0, a nakon pobjede u gradu podno Biokova po drugi put su uzastopno postali državni prvaci. Iako su Novom vremenu radi ozljede nedostajali Brkić, Pulinho i Rodrigo igrači Tea Strunje dobro su otvorili utakmicu, Kazazić je u 3. minuti imao dobru prigodu, ali je bio neprecizan. Potom pokušava i Jenuo, a njegov udarac brani Luketin. Jurić se u 9. minuti našao u velikoj šansi, no Bašković brani njegov udarac. U brzom kontranapadu nova prigoda za Kazazića, ali i ovoga puta siguran je vratar gostiju. Jurlina se u 11. minuti našao sam ispred vratara Baškovića koji sjajnom obranom svoju mrežu drži netaknutom. Gosti su u 17. minuti tražili kazneni udarac, suci su bili drugog mišljenja i ništa od toga. Olmissum dolazi u 19. minuti do početne prednosti, Postružin krade loptu Osredkaru i posprema ju u vrata domaćih za o:1. Pred odlazak na odmor Jelavić puca, a Luketin izlazi kao pobjednik i iz ovog dvoboja. Tek što je počelo drugo poluvrijeme Jelavić pokušava poravnati rezultat, a Luketin izbacuje loptu u korner. Gosti su podebljali vodstvo u 23. minuti kada Pavić lob udarcem postavlja 0:2. Dvije minute nakon toga ponovo se trese mreža Novog vremena, na dodavanje Horvata Jelovčić je precizan za 0:3. Od tada trener Strunje igra s Jelavićem u ulozi vratara-igrača, a u igri pet na četiri domaći su bili uspješni. Na asistenciju Kazazića Horvath poentira za 1:3 u 30. minuti. Na kraju smo vidjeli i malo drame kada Osredkar dolazi do odbijene lopte i iz drugog pokušaja smanjuje na 2:3 u 40. minuti. Tek što se krenulu sa centra Osredkar glavom ubacuje loptu u svoju mrežu za konačnih 2:4.

Poslije završetka utakmice došlo je do nepotrebne nervoze te je kasnila dodjela nagrada i priznanja. Kad se sve primirilo, predstavnik HNS-a Romeo Čižmešija uručio je pehar za drugo mjesto kapetanu Novog vremena Apfela Mati Vukoviću, a Boris Durlen pobjednički i prelazni pehar kapetanu Olmissuma Stjepanu Perišiću.

Jakov Kovačević/Željko Kovačić