LOKALNI IZBORI 2021. – U drugom krugu u Makarskoj do 11 sati na glasovanje izašlo 2669 birača ili 17,75  posto    

Od sedam sati u gradu Makarskoj jutros su otvorena sva birališta na koja je ukupno do 11 sati izašlo 2669 ili 17, 75 posto birača. Prema ovim podacima izlaznost do 11 sati je bolja nego u prvom krugu doznajemo u Gradskom izbornom povjerenstvu. Drugi krug izbora protječe bez kršenja mjera. Podsjetimo u prvom krugu je do 11 sati glasovalo 2305 ili 15,33 % od upisanih 15028 birača u gradu Makarska. Birališta ostaju otvorena do 19 sati.

J.G. / IvoR