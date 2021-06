U SLOVENSKOJ UTRCI MAKARANIN BRILJIRAO – Ivan Okmažić postigao najbolji rezultat ove sezone

U Kočevju je održana utrka slovenskog kupa najvišeg ranga: UCI C1, kategorije XCO. Ukupno je nastupilo 357 biciklista svi uzrasta. Staza je bila izuzetna uz poželjno vrijeme, a bilo je strmih i dugih uspona, spusteva, skokova, tehničkih dijelova, dropova. Sve to da bi se istakli najbolji mountain-bikeri i pokazali svoju spremu.

Uz najbolje Hrvate i Slovence, nastupili su najbolji europski vozači iz Italije, Njemačke, Austrije. Medu njima je bio i član našeg Biciklističkog kluba “Makarska’, junior Ivan Okmažić.

Vozila su se četiri kruga. Ivan je ovaj put imao nešto bolju startnu poziciju, startao je iz drugog reda, što je bila njegova najbolja startna pozicija dosad. Uz odličan start, nakon prvih 500 metara kruga, zauzeo je petu poziciju i tako krenuo u utrku. Tempo su od početka diktirali Talijani. Nakon dva kruga Ivan se probio i došao na treće mjesto. No, na kolu mu je bio Fran Bošnjak, njegov partner iz reprezentacije, a to je značilo samo jednu stvar, borba za treće mjesto do samoga kraja.

U trećem krugu je Fran prešao i izgledalo je kao da je borba za treće mjesto gotova. No, uz podršku navijača i uz ‘izgaranje’ preko granica maksimuma, Ivan je uhvatio Frana. Četvrti krug su vozili zajedno, te se na zadnjem usponu Ivan uspio odvojiti i stvoriti prednosti. Na kraju je ušao u cilj treći, 15 sekundi ispred Frana i 15 sekundi iza drugoplasiranog, aktualnog prvaka Italije, što je najbolji rezultat ove sezone. Najbrži je bio talijanski vozač: Yannick Parisi (56:50) ispred sunarodnjaka Mattea Sffredia.

Od 34 juniora ostali hrvatski vozači bili su: Ivan Peruško (17.), Matija Trstenjak (24.) i Jakov Svilokos (DNF).

- Ovo je dobar pokazatelj za Ivana u nastavku sezone. Forma se diže, skupljaju se bodovi i sve to omogućuje samo bolje rezultate te s uzbuđenjem priželjkujemo da na predstojećoj utrci istog ranga i kategorije, ovog puta u sastavu reprezentacije, pokaže slijedećega vikenda u Grazu (AUT) – naglašava Neno Židić, tajnik BK Makarska.

J.K./BK Makarska