SPLIT ZAKOMPLICIRAO UTRKU ZA NASLOV – Zmaju bod u Otoku

Treća HNL – Jug, 31. kolo

Split je s 1:0 dobio derbi s Pločanima koji su se nadali tituli prvaka Treće HNL-Jug, a sada više ne ovise sami od sebe. Domaći su se novim bodovima probili na četvrto mjesto, a do željenog trećeg koje bi im donijelo igranje kvalifikacije za Drugu HNL još mogu stići. Plavi sa ušća Neretve igraju loše u gostima, zadnju pobjedu na gostujućem terenu nisu izborili još od 17. listopada prošle godine, a to znači da cijelo proljeće nisu slavili izvan Ploča. Nova pobjeda Neretvanca donjela je nadu Opuzencima kako mogu do naslova, a na tom putu potrebnne su im dvije pobjede u dva zadnja kola. Do pobjede nad Zagorom došli su pogodcima Mihaljevića i Bubala u drugom poluvremenu. Neretva je neočekivano slavila u Hrvacama i vrlo je blizu opstanku, promjena na klupi Metkovčana očito je donijela dobre rezultate. OSK i Zmaj podjelili su bodove na Golim Brdima, a to je i najpravedniji ishod ove kvalitetne utakmice. Kad je izgledalo da će sva tri boda ostati u Otoku Šalinović je uspio pogoditi mrežu Cvrlje u 3. minuti sudačke nadoknade. Zvonimir Teklić i ovoga je puta bio čovjek odluke na Klisu, iz kaznenog udarca u 82. minuti donio je veliko slavlje u redove domaćih. Bila je ovo ujedno i prva pobjeda Uskoka nad Slogom u trećeligaškim ogledima. Hrvatski vitez je prekinuo pobjednički niz GOŠK Dubrovnika, nakon sedam kola bez poraza kod kuće „gospari“ gospari su poraženi na Lapadu. Zmaj je s minimalnom pobjedom u Blatu nad Vodicama produžio nadu u mogućnost opstanka na trećeligaškom jugu, teoretski se još mogu spasiti. A za to bi im se uz još jednu pobjedu trebali poklopiti i ostali rezultati, a u to je zaista teško vjerovati. Urania i Primorac su u Baškoj Vodi odigrali 2:2, a sva četiri pogotka postignuta su u drugom poluvremenu. Gosti su vodili s 0:2, a domaći su spasili bod pogodcima u finišu utakmice.

Rezultati:

Split - Jadran LP 1 : 0, Neretvanac - Zagora 2 : 0, OSK _ Zmaj M 3 : 3, Hrvace - Neretva 2 : 3, Uskok - Sloga 1 : o, GOŠK Dubrovnik 1919 - Hrvatski vitez 0 : 2, Zmaj B - Vodice 2 : 1, Urania - Primorac B 2 : 2

Poredak:

Jadran LP 56, Neretvanac 54, Hrvace 48, Split 47, Zagora 46, Uskok 45, Hrvatski vitez 44, Urania 43, Zmaj (-1) 43, Primorac 40, Sloga 39, GOŠK Dubrovnik 39, OSK 39, Vodice 34, Neretva 34, Kamen 33, Zmaj B 30

Lista strijelaca:

22 – Baldo Cicijelj

17 – Abel Kalfić

16 – Mario Marović

15 – Marko Musulin

13 – Luka Vodopija

12 – Nikola Marić

11 – Ante Kuliš, Jakov Marinović, Danijel Lukić, Mislav Pezo, Zvonimir Teklić

10 – Stipe Brnić, Ivan Primorac, Ivan Bubalo, Drago Gabrić, Duje Tadić, Kevin Mondziaou

Iduće kolo igra se 5. lipnja 2021. godine, Zmaj je domaćin Splitu, a još se sastaju Primorac – Neretvanac, Jadran LP - Kamen, Zagora - Hrvace, Hrvatski vitez - Urania, Neretva - OSK, Sloga - GOŠK Dubrovnik 1919, Vodice - Uskok.

Jakov Kovačević