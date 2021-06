PRIMOPREDAJA VLASTI U MAKARSKOJ- Gradonačelnik Zoran Paunović i zamjenica Antonia Radić Brkan preuzeli vlast

Nakon drugog kruga lokalnih izbora na kojima je pobijedio kandidat SDP-a za gradonačelnika Zoran Paunović danas 7. lipnja, obavljena je primopredaja vlasti između bivšeg gradonačelnika Jure Brkana i novoizabranog gradonačelnika Zorana Paunovića. Primopredaja je obavljena u nazočnosti zamjenice gradonačelnika Antonie Radić Brkan i dosadašnjeg zamjenika Joze Vranješa.

Nakon kratke primopredaje novi gradonačelnik nije se kako je to dosadašnja praksa odmah pojavio pred novinarima s izjavama. Gradonačelnik Zoran Paunović i njegova zamjenica Antonia Radić Brkan poručili su novinarima da neće davati izjave dok ne pogledaju sva izvješća koja su preuzeli.

Tako su izjavu dali netom nakon primopredaje samo dosadašnji gradonačelnik i njegov zamjenik, dva sata kasnije novinari su pozvani i dobili su izjavu i gradonačelnika Zorana Paunovića.

Gradonačelnik Paunović najavio kao imperativ transparentnost prema medijima i građanima

- Očekivali smo operativni sastanak kao što je to već uobičajena praksa u svim drugim gradovima, no to se nije dogodilo. Neke stvari smo očekivali u izvješćima, a neke ćemo dobro analizirati. Stoga smo uzeli malo vremena za pregled dokumentacije. Završili smo sastanak o primopredaji, razgovarali kratko o izvješćima, a veći broj dokumenata tek treba intenzivno proučiti i analizirati.

Naš cilj je što prije obaviti razgovor sa svim pročelnicima gradskih upravnih odjela, ravnateljima gradskih ustanova i direktorima gradskih tvrtki, razgovarati o radu i o svim projektima koji su u tijeku i koji su planirani kako ne bi bilo nikakvih problema u funkcioniranju bilo kojeg segmenta u gradu.

Kao što sam već objavio na društvenim mrežama, od strane građana dobio sam niz prigovora o potencijalnim spornim odlukama donesenim posljednjih dana te ovim putem još jednom želim naglasiti da nikome nećemo dopustiti zloupotrebu prostora između izbornog ciklusa i primopredaje vlasti.

Nećemo lomiti preko koljena, ali provjerit ćemo zakonsku utemeljenost svih odluka donesenih posljednjih dana i nastaviti s radom u kojem je za nas jedno ključno: rad za dobrobit svih naših stanovnika i podizanje kvalitete usluga u našem gradu.

Transparentnost prema medijima i građanima je naš imperativ, o tome smo govorili u kampanji i promjenu na tom polju građani Makarske osjetit će vrlo skoro. S praksom redovitih susreta s novinarima nastavit ćemo dinamikom koju ćemo uskoro dogovoriti, a isti pristup imat ćemo i kod prijma građana – poručio je gradonačelnik Zoran Paunović.

Zamjenica gradonačelnika Antonia Radić Brkan složila se s izjavom gradonačelnika bez dodanih izjava.

Jure Brkan: – Nakon 4 godine časnog mandata, ističem da mi je bila čast da smo mogli služiti sugrađanima. Novom gradonačelniku upravo smo predali dokumente i sačinili zapisnik o primopredaji. Zaželio sam mu sreću i uspjeh i vjerujem da će biti u prilici da napravi ljepše i bolje mjesto ljepši, uređeniji i razvijeniji grad nego je bio prije četiri godine kada smo vlast mi preuzimali. Ostavili smo bolji grad, a sasvim sigurno ostavljamo punu blagajnu s 33 milijuna kn na računu i stoga se nadam da će znati s njima pametno i upraviti – naglasio je Jure Brkan.

Joze Vranješ je dodao: – Veliki dio projekata u komunalnoj infrastrukturi je ostvaren, međutim imamo i veliki dio započetih projekata za koje se nadam da će Gradska uprava odgovornim gospodarenjem dovesti do kraja.

Ova Gradska uprava na čelu s Brkanom riješila je i financijsku dubiozu grada i ostavila punu blagajnu i ishodovala 28 akata za gradnju. A mi naslijedili nešto više od 250 tisuća kn na računu i svega 6 akata za gradnju. Osigurali smo 28 akata za gradnju i nisu svi realizirani te se nadam da će ova Gradska uprava imati i znanja i snage da sve te projekte dovede do kraja da se kod realizacije komunalne infrastrukture neće voditi interesima pojedinaca, već interesom šire zajednice i dovesti te projekte do kraja.

Janja Glučina/IvoR