ŠKMER ORGANIZIRAO EDUKACIJU- Makarski ugostitelji pokazali veliko zanimanje za inovativne tehnike u gastronomiji

Uz potporu Grada Makarske, TZ-e, hotela i tvrtke Centaurus, vlasnika lanca trgovina Gastro ribarnica Brač, koja je kao partner projekta i osigurala je “Sve iz mora!” , ŠKMER je organizirao besplatnu radionicu u hotelu Miramare koja se pretvorila u zanimljiv gastro doživljaj.Bila je ovo prilika da se od vrhunskog majstora nauči nešto novo u gastro ponudi. To su iskoristili s velikim zanimanjem i ugostitelji Makarske. Na poiziv ŠKMER-a chefovi i djelatnici ugostiteljskih objekata u Makarskoj iskazali su veliko zanimanje za ovu radionicu pod nazivom “Chefovi & vrhunske tehnike: Novi trendovi u kreiranju atraktivnih jela na bazi tradicionalnih delicija iz mora!”.

“Cilj je unaprijediti ponudu i poslovanje u turističkoj sezoni, pokazati jednu modernu prezentaciju i pripremu uz tradicionalna jela te olakšati način pripreme koja će ponudu učiniti još privlačnijom. Želimo makarskim ugostiteljima približiti trendove odnosno kako lakše napraviti neke stvari. Odaziv na radionicu je veliki.Oko 60 ugostitelja se javilo što i ne čudi ima li se u vidu kako se ovakve stvari nisu događale godinu i pol.Pravimo nekoliko hladnih i nekoliko toplih jela i nešto frigano što je sada ponovo moderno. Radit ćemo s vrhunskim odrescima svježe tune koje ćemo pripremati na nekoliuko načina, nešto moderno i tradicionalno.Predstavit ćemo dostupne visokokvalitetne namirnice, “ready to cook” i druga inovativna rješenja za uspješnije poslovne rezultate”.

Želimo napraviti nekoliko stvari tradicionalnih na moderniji način, plus jela koja su sada hit kao što je poke bowl jedno havajsko jelo od tune. To je tuna marinirana u svojem umaku i sa sezamom, ispod nje je podloga od suši riže koja je začinjena, malo povrća i … Kako se sve u kuhinji mora iskoristitI napravit ćemo i tartar od tune, salatu od hobotnice, tunu na pašticadu, hobotnicu na pašticadu, ulje od škampa u palenti, buzaru, crniu rižot, orzo, sipu, bob i gregadu, tradicionalno jelo u jednoj teči. Rječju ovo je dobar gastro doživljaj i raduje što to kolege prepoznaju, kazao nam je chef Željko Neven Bremec, glavni edukator ŠKMER Kuharske Akademije. Među makarskim ugostiteljima koji su se odazvali na ovu dvosatnu edukaciju bio je i dobro poznati chef Damir Tomaš iz hotela Meteor sa svojim timom.

“Uvik je dobro nešto novo vidjeti i naučiti. Od ŠKMER-a uvijek očekujem nešto inovativno što će nam pomoći u daljnjem poslu. Zadovoljan sam odazivom kolega jer ovakve edukacije uistinu dosta pomažu osobito u novom prezentiranju atraktivnih i tradicionalnih proizvoda pripremljenih na lakši način. U ovim našim teškim vremenima kada fali i kadra i svega ovo super dođe, kaže chef Damir Tomaš.

Uz ugostitelje koji dobro poznaju tradiciju i imaju volju naučiti inovativne tehnike u pripremi i prezentaciji osobito morskih delicija, nema dvojbe kako će makarska gastro ponuda biti sve bogatija i atraktivnija i našim gostima.

J.Glučina /Ž.Kovačić