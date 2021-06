BICIKLIZAM – Dobar nastup Ivana Okmažića u Austriji

Utrka Svjetskoga kupa u biciklizmu održana je u Statteggu kod Graza , a XCO reprezentacija nast upila je u sastavu: juniorka Anja Nadu i juniori Fran Bošnjak i Ivan Okmažić, zbog ozljede je nastup morao otkazati Ivan Peruško. Staza je uz manje izmjene poznata već godinama, između ostalog sa Europskog prvenstva za mlađe i seniorske kategorije. Obilježavaju je duži i strmi usponii u „single track“ vijugavi usponi, a na sreću vozača ovoga je puta bila suha. Okmažić je bio dobar zauzevši 12. mjesto sa 6:18 zaostatkom. Nakon dobrog starta Ivan je u prvom krugu imao pad na spustu , a time je izgubio dosta pozicija. No, srećom uspio je nastaviti voziti usprkos manjoj ozljedi, a iz kruga u krug popravljao je poziciju i borio se do kraja i došao blizu prve desetorice , međutim, više od toga nije mogao. Drugi član reprezentacije Hrvatske Fran Bošnjak bio je odličan i do zadnjeg kruga bio blizu odličja, a ono mu je izmaklo za četrdesetak sekundi. Peto mjesto u konkurenciji 32 juniora sasvim je dobar plasman.

J. K.