GCOM –Dio grada bez vode zbog radova

Obavještavaju se potrošači da će zbog neodgodivih radova na vodoopskrbnom sustavu danas 11. lipnja od 9 do 11 sati doći do prekida u opskrbi pitkom vodom u Makarskoj i to:

- Zadarska ulica – od križanja sa Starim velikobrdskim putom do Automehaničarske radionice „Vukadin“,

te u vremenu od 8 do 12 sati u:

- ulica fra Petra Jakića i Milinice

- sjever ulica Petorice Alačevića i Kotiške.

U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika radovi se odgađaju za idući dan.

Molimo potrošače da se na vrijeme opskrbe potrebnim količinama vode- poručuju iz Vodovoda.

