NERETVANCU NASLOV – Zmaj iz Blata na dnu

Odigrano je posljednje kolo 3. HNL-Jug, pet pobjeda upisali su domaće momčadi, a dvije gosti. Zmaj iz Blata nije ni došao na utakmicu u Klis i zasluženo seli u niži rang. Najvažniju pobjedu ostvarili su nogometaši Neretvanca koji su na Podvornici savladali Hrvatski vitez sa 2:0 i tako došli do povijesnog naslova i duple krune. Najbolji je to poklon navijačima Opuzenaca čiji klub uskoro slavi 90 godina, a nakon utakmice uslijedilo je veliko slavlje, bilo je mnogo emocija i suza radosnica. Dino Knezović, povjerenik lige dodijelio je pehar i medalje, a gost je bila delegacija Hajduka s Borom Primorcem koji je predsjedniku Neretvanca Kristijanu Soči predao zlatni dres Marka Livaje, a fešta je potrajala dugo u noć. Kamen je pobjedom protiv Makarana skočio na 14. mjesto, ali u Ivanbegovini ne mogu biti zadovoljni sezonom. Zmaju još preostaje odigrati utakmicu sa Hrvacama u srijedu (16. lipnja) i tek nakon nje bit će više riječi o povratničkoj sezoni „crvenih“ koji uskoro slave stogodišnjicu kluba. Hrvace su očito na odmoru iako ih čeka još jedna utakmica. Primorac iz Biograda im je na domaćem travnjaku uzeo mjeru i pet komada je završilo u mreži Vugdelije. Mario Marović je s tri pogotka i asistencijom donio pobjedu Slogi u Baškoj Vodi, a Urania je u potpunosti razočarala svoje navijače. Drugi dio sezone odigrali su ispod očekivanja, a u zadnjem kolu imali su samo tri pričuvna igrača na klupi. I ovaj se put pokazalo da promjene nisu uvijek dobre, puno se očekivalo od nove uprave, a Baškovođani su sezonu završili tek na 11 mjestu. OSK je u Otoku do odlaska na odmor vodio s 5:0 protiv Zagore i bio blizu da istom mjerom uzvrati Unešićanima za poraz na Borovištu od 6:2. Gabrić i Abramović u nastavku su ublažili poraz gostiju. GOŠK je u Dubrovniku u vodstvo protiv Vodica doveo Baldo Cicijelj u 44. minuti, na 1:1 poravnao je Srhoj u 82. minuti. U samoj završnici Topuzović je donio pobjedu domaćoj momčadi, GOŠK je u drugom djelu prvenstva osvojio velikih 26 bodova i među najuspješnijim je klubovima polu sezone. Po završetku utakmice i malo slavlje na Lapadu, član IO HNS Ile Topuzović je lijepom statuom nogometaša darivao Baldu cicijelja, najboljeg strijelca 3. HNL-Jug. Split je na kraju osvojio treće mjesto i zasluženo slavio nakon utakmice koja je završila s 4:1 protiv Neretve, već na početku susreta Ante Žužul zabio je za siguran start. Prije utakmice proglašen je najbolji igrač Splita u protekloj sezoni, pa je tako nagrada Društva prijatelja Splita dobio Ivan Primorac ujedno i najbolji klupski strijelac. Pehar mu je predao Marin Dulčić.

Rezultati:

Neretvanac - Hrvatski vitez 2 : 0, Kamen - Zmaj M 2 : 0, Hrvace - Primorac 1 : 5, OSK - Zagora 5 : 2, Urania - Sloga 1 : 4, GOŠK Dubrovnik 1919 - Vodice 2 : 1, Split - Neretva 4 : 1, Uskok - Zmaj B (neodigrano), Jadran LP – slobodan

Poredak:

Neretvanac 60, Jadran LP 57, Split 51, Zagora 49, Hrvace 48, Hrvatski vitez 47, Uskok 46, Sloga 45, Zmaj M 45, Primorac 43, Urania 43, GOŠK Dubrovnik 42, OSK 42, Kamen 37, Neretva 37, Vodice 34, Zmaj B 30

Baldo Cicijelj najbolji je strijelac 3. HNL-Jug, a samo protiv dvije momčadi nije postigao pogodak. Cicijelj je ove sezone za Gospare nastupio na 31 utakmici, a u tom periodu je postigao više od polovice pogodaka za Dubrovčane.

Lista strijelaca:

24 – Baldo Cicijelj (GOŠK Dubrovnik)

22 – Mario Marović (Sloga)

18 – Abel Kalfić (Jadran LP)

15 – Luka Vodopija (Primorac), Marko Musulin (Jadran LP)

13 – Danijel Lukić (Neretvanac)

12 – Mislav Pezo (Sloga), Duje Tadić (OSK), Nikola Marić (Vodice)

11 – Drago Gabrić (Zagora), Jakov Marinović (Zmaj B), Ante Kuliš (OSK), Jakov Marinović (Zmaj B), Ivan Primorac (Split), Zvonimir Teklić (Uskok)

10 – Ivan Bubalo (Zmaj M), Stipe Brnić (Urania).

Jakov Kovačević