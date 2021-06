MARIO CAREVIĆ TRENIRA VARAŽDIN ‘Čast mi je i zadovoljstvo biti u ovako velikom klubu’

Makaranin Mario Carević novi je trener Varaždina, kluba koji je ispao iz Prve HNL ove sezone. Nakon igračke karijere Carević je trenersko iskustvo stjecao u slovenskoj NK Krka, a bio je pomoćnik Zorana Vulića dok je on bio trener Hajduka. Glavni trener bio je u drugoligaškim klubovima Rudešu i Hrvatskom dragovoljcu, uz vođenje Varaždina nastavit će obnašati i dužnost trenera u U-20 reprezentacije Hrvatske kao pomoćnik Ognjena Vukojevića. Mario u Varaždin dolazi s pomoćnim trenerom Dariom Grubišićem, poziciju trenera za fizičku pripremljenost igrača i trenera vratara bit će popunjena iz varaždinskog kluba. Nakon preuzimanja momčadi Varaždina Carević je kazao: – Velika hvala predsjedniku i upravi koji su me izabrali za trenera momčadi, a to mi je stvarno iznimna čast i zadovoljstvo što ću raditi u jednom ovakvom klubu. Varaždin je za mene veliki klub i u hrvatskim okvirima, ima izvanredne uvjete za rad što me također privuklo. Sportski motiv mi je najvažniji, glavni cilj je brzi povratak kluba među prvoligaše.

J.M./arhiva MP