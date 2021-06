UZOR OSEJAVA – U ekološkoj akciji očistili velike količine otpada na cijelom poluotoku, apeliraju na investitore da počiste za sobom

Treću godinu za redom Udruga za održivi razvoj Osejava organizirala je akciju čišćenja poluotoka Osejave.

Akciji se odazvalo četrdesetak volontera koji su u dva sata akcije prikupili velike količine otpada. Podijeljeni u više timova volonteri su očistili veći dio poluotoka pa je tako prikupljen kompletan otpad s Nugla, od rampe za Tučepi do Potoka, od Potoka do Gradskog sportskog centra, i od lugarnice do Meteorološke stanice.

- Velika količina otpada razbacana je iza novoizgrađenih objekata istočno od Gradskog sportskog centra pa ovim putem apeliramo na investitore da povedu računa o adekvatnom odlaganju otpada – poručuju iz Udruge.

Najveći problem predstavljalo je odstranjivanje plastičnih vreća sa stabala, ali vrijedni volonteri uspjeli su ih odstraniti.

Nakon akcije čišćenja uslijedila je okrepa na Gradskom sportskom centru.

Akciji su se sudjelovanjem svojih volontera i članova priključile makarske udruge i sportski klubovi i to Udruga “Sunce”, Udruga “Lanterna”, Plivački klub “Galeb” i Biciklistički klub “Makarska”.

- Želimo zahvaliti svima koji su pomogli organizaciju i realizaciju akcije. Prije svega zahvaljujemo Crvenom križu Makarska, hotelu Osejava, tvrtki Apfel i Matici umirovljenika Makarska koji su osigurali okrjepu za volontere. Također zahvaljujemo tvrtkama i obrtima Merlin, Zašto/Studio Quadart, Duplo više, Tip Extreme i Gastro Diva koje su potpomogle realizaciju akcije. Zahvaljujemo Makarskom komunalcu, Gradskom parkingu, Gradskom sportskom centru Makarska i Šumariji koje su se uključili u akciju – ističu u UZOR-u Osejava.

J.M./IvoR-K. Žanetić