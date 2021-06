SUSRET S MAKARSKIM MLADOMISNIKOM DON MARKOM PAVLINOVIĆEM ‘Majka me učila ljubiti Boga, snagu mi je dao papa Ivan Pavao II., žar Kristove ljubavi prenosit ću punoga srca’

Na svečanosti u svetištu Vepricu okupili su se brojni vjernici kako bi 19. lipnja proslavili mladu misu Makaraninakoju je s propovijedi uljepšaote pjesmompod ravnanjem

Velikom danu za don Marka Pavlinovića i vjernike prethodila je trodnevna priprava u crkvi sv. Marka, a mise su predvodili don Franjo Frankopan Velić, don Alojzije Bavčević, fra Ivan Dominik Iličić.

Otvorenoga srca 33-godišnji don Marko Pavlinović govori i svjedoči o svom životnom putu i svećeničkom pozivu. Ključna osobe da njegova misija bude dijeljenje Božje ljubavi je majka Edita, a uzor papa Ivan Pavao II.

- Bilo je drugih izazova i pokušaja, tražio sam se, možda bojao žrtve i odricanja. Ali sam na kraju shvatio da je Bog u meni još kao dječaku, ministrantu posijao sjeme Kristove ljubavi koje tada nisam bio svjestan. Razvod mojih roditelja i preseljenje iz Makarske u Split kao sedmogodišnjaku bili su mi teški i neshvatljivi. Zatvorio sam se u sebe. Išao sam na mise, bio vjernik, a tada dolazi vrijeme na kraju osnovne škole kada sam se ‘odmaknuo’ od toga puta. Završio sam srednju trgovačku školu, živio kao i svi mladi.

U Makarsku je često i rado dolazio. Volio je raditi, a na listi njegovih ljetnih poslova je i nezaboravno iskustvo na brodu Makarski Jadran.

- Sve do trenutka kada sam polazio seminar duhovne obnove. Moja ispovijed značila je moje otvaranje, pročišćenje. Dogodio se obrat. Doživio sam Božju ljubav, susreo živoga Boga, iskren je.

Don Marko Pavlinović zaređen je 20. lipnja 2020. u Svetištu Gospe Trsatske. Svećenik je Riječke nadbiskupije, član Euharistijske zajednice Srca Isusova i Marijina OLMA DEO, a župni vikar u župama Cernik, Škrljevo i Kukuljanovo.

Kaže, veliku zahvalnost duguje utemeljiteljima Zajednice don Josipu Radiću i duhovnoj majci Jozefini Glasnović.

Velika je uloga života, pobožnosti i blagosti pape Pavla Ivana II. u odrastanju i traženju uzora u vjeri don Marka Pavlinovića.

- Papa Pavao Ivan II. bio je skroman čovjek velikoga srca i Kristove ljubavi. Doživio sam to već kao ministrant kada je posjetio Split. Promatrao sam ga iza ograde i srce mi je jako tuklo. Divio sam mu se. Tada sam se igrao svećenika ne sluteći da ću to jednoga dana postati. Moj omiljeni papa prati me i u Rijeci, jer sam zaređen u crkvi u kojoj je propovijedao, a lijep je i osjećaj da sam za vrijeme školovanja za svećenički poziv spavao u sobi do od one u kojoj je papa boravio za vrijeme posjeta Hrvatskoj.

Don Marko Pavlinović je imao priliku u Kölnu u Hrvatskoj katoličkoj misiji prenositi teološko znanje, ali ga to nije iznutra do kraja ispunjavalo.

I to je bio još jedan kamenčić u mozaiku njegove uvjerenosti da je put kojim ide samo onaj koji znači širenje Božje riječi, posvećenost Kristu.

- Što god Bog od mene zatraži, idem. Bog je dao svjetlo da idem u svećenike. Isus Krist se žrtvovao na križu. Ta hrabrost i ljubav svima nam trebaju biti putokaz. Nastojat ću svojim svećeničkim poslanjem širiti tu ljubav – poručuje don Marko Pavlinović, neizmjerno zahvalan svojoj majci i mons. Pavlu Baniću, na podršci u svemu.

Jasna Morović/Foto Brzica