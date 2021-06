KOŠARKA – Amfora uspješno startala u kvalifikacijama za ulazak u Prvu ligu

Makarska. Dvorana na GSC-u. Gledatelja: 75.

Suci: Roko Hordov (Solin), Franjo Mijeda i Dino Vukušić (oba Split).

Amfora: Moriss 21, Radalj, Batistić 6, Han 4, Jović 7, Ferić 8, Bokšić 13, Šimić 2, Pribisalić, Selak 4, Primorac 17, Galić 11. Trener: Nenad Videka.

Trogir: Ćosić 20, Barač 6, Stojanac, Pleština 1, Klepo 4, A. Topić 9, Pupačić 2, Rilov 6, Brkljača 6, L. Topić 8, Novak. Trener: Jere Mrduljaš.

Nakon šestomjesečne stanke košarka se vratila u Makarsku. U kvalifikacijskoj utakmici za ulazak u Prvu ligu koje će se održati 30. lipnja Amfora je savladala Trogir s uvjerljivih 93:62. Druga utakmica između Solina i Diadore završila je bez pobjednika, igraju se dva susreta, a pobjednici igraju finale. Pobjednici tog finala nastavljaju zajedno sa prvoplasiranima iz ostalih košarkaških centara Hrvatske (Istra, Jug, Centar, Slavonija, Varaždin) daljnje kvalifikacije za popunu lige. Dva prvoplasirana kluba na kraju će izboriti ulazak u viši rang natjecanja, a ako u njima bude igrala Amfora će se prijaviti za domaćinstvo završnog turnira. Za ovu prigodu Makarani su se pojačali za dva igrača, a Primorac i Galić već su igrali u prvom košarkaškom rangu.

Prva četvrtina ovog susreta protekla je u izjednačenoj igri, domaći su ubacili pet, a gosti tri trice. U drugu dionicu igre domaći igraju agresivno u obrani i precizno u napadu i takvom igrom postupno povećavaju prednost koja do odlaska na odmor iznosi plus 8 (51:43). U nastavku su igrači Amfore zaključali svoj koš, a efikasnom igrom pune koš gostiju. Na ulasku u zadnju četvrtinu prednost igrača Nenada Videke bila je nedostižna (76:43) koji su do kraja susreta tu prednost i zadržali.

Revanš utakmica igra se u utorak (22. lipnja u Trogiru, a u Zadru će se sastati Diadora i Solin. Amforaši su već jednom nogom u finalu Dalmacije, stečenu prednost iz prve utakmice ne bi smjeli ispustiti.

J. Kovačević/IvoR