BOĆANJE – Biston na Final Fouru Kupa prvaka

Hrvatska će imati čak dva kluba na završnom turniru boćarskog Kupa europskih prvaka, a koji će se održati 6. i 7. studenoga. U prvom polufinalu jednog od polufinalnih turnira KEP-a odigranog u pulskoj boćarskoj dvorani na Verudi, Pula je pobIjedila crnogorski Maini iz Budve 18:4. U drugom polufinalnom dvoboju Biston iz Baške Vode je s 12:10 savladao slovensku Skalu iz Sežane i tako izborio nastup na Final Four. Protiv vrlo kvalitetnog suparnika aktualni prvak Hrvatske je nakon štafete poveo s 2:0, ali su Slovenci preokrenuli rezultat u svoju korist na 6: 4. Baškovođani su dobili oba brzinska izbijanja i ponovo poveli, a tu su prednost sačuvali do samog kraja. Biston su do pobjede predvodili reprezentativci Marino Miličević i Marin Čubela koji su sudjelovali u osvajanju po šest bodova za svoju momčad.

J. K.