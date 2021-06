U Gradskoj galeriji Antuna Gojaka 28. lipnja u 21 sat je svečano otvorenje izložbe starih vintage radio aparata i gramofona.

Izložba povodom triju godišnjih jubileja: 165. godišnjica rođenja Nikole Tesle-izumitelja radija, 95 godina Radio Zagreba, 65 godina Hrvatske televizije, može se pogledati do subote, 3. srpnja, od 9 do 12 sati, poslijepodne od 19 do 21 sat.

J.M.