POČELA VELIKA ARBUNOVA AKCIJA ČIŠĆENJA PODMORJA – U samo sat vremena više od 100 sudionika prikupilo kontejner otpada na Pliščevcu

Plastične i staklene boce, ležaljke, klupe, kabasti otpad, sve se to našlo u rukama 30 ronilaca koji su oko 8 sati jutros krenuli s akcijom čišćenja podmorja u lučici Plišćevac, do trajektnog pristaništa i Grotte, u organizaciji PŠRD Arbun Makarska, kojemu su podršku dali Grad Makarska i Županija.

Morskim snagama pridružile su se i one kopnene, i očišćeno je područje oko Arbuna. Sveukupno u niti sat vremena trajanja akcije, a završit će oko podne, prikupljen je kontejner otpada.

Koliki značaj Grad Makarska pridaje projektu ‘Think blue’ vidi se i po tome što je svoj dolazak i sudjelovanje u akciji najavio gradonačelnik Zoran Paunović.

- Super sve ide, po planu. Nastojali smo da ništa ne klapa u organizaciji. Podijeljeno je više od stotinu majica ‘Think blue’, što znači da je toliko sudionika, od mladih do starijih članova Arbuna ali drugih kojima je važno da naša luka bude čista – ističe Frane Filipeti, tajnik Arbuna.

Uz Javnu vatrogasnu postrojbu Makarska, DVD Makarska, Jedriličarski klub Bura, Veslački klub Biokovo, Makarski komunalac se uključio i odvozit će prikupljeni otpad, a Hoteli Valamar su osigurali marendu za sve sudionike akcije čišćenja podmorja.

- Po tijeku akcije vidimo da postoji veliki elan i želja svih sudionika da uklone što više otpada. Za primijetiti je da ga se nakupilo više od očekivanoga.To dovodi do zaključka, budući da je prošle godine bila loša turistička sezona i nije bilo puno turista, naši su sugrađani proizveli onečišćenje podmorja. Apeliramo na sve da čuvajući more štitimo kvalitetu vlastitog života – poručuje Filipeti, kojemu je drago što u akciji čišćenja podmorja vidi puno mlađih članova klubova. A to je, kako ističe, najbolji način za razvijanje pozitivne svijesti o očuvanju okoliša, zelenoga i plavoga.

Jasna Morović/IvoR