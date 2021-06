RUKOMET – Startao Međunarodni turnir Makarska 2021.

ŽRK Makarska organizator je i domaćin 23. po redu međunarodnog rukometnog turnira za mlade rukometašice i rukometaše Makarska 2021., a igra se do 29. lipnja. Nakon što se prošlogodišnji nije odigrao radi pandemije koronavirusa, a radi boljeg zdravstvenog stanja Stožer civilne zaštite RH dao je zeleno svjetlo za igranje u dvoranama i na zadovoljstvo organizatora ovaj tradicionalni turnir ide dalje. Na njemu će nastupiti Olimpija, Vrhnika i Sevnica iz Slovenije, DSE i HTE iz Mađarske i 14 klubova iz Hrvatske (Dalmatinka, ŽARK Split, Sinj, Orkan, Biograd, Kingtrade, Imota, Opuzen) i naravno domaćin RK Makarska. U Makarskoj će tako svoje rukometno znanje moći pokazati preko 500 mladih rukometaša i rukometašica, a ove godine neće biti svečanog otvaranja na Kačićevu trgu iz poznatih razloga. Prvi dio turnira igrat će se po grupama, a nakon toga po kup sustavu. Prve utakmice odigrat će se danas u dvorani na GSC- u Makarska i na terenu GSC s umjetnom travom. Prvi susreti su počeli u 9 sati, a igrat će se do 13.30 sati. Popodnevni program je od 16 do 20.30 sati.

J. K./arhiva MP