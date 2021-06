RUŽANA KOVAČ ZLATNA NA OMIŠKOM FESTIVALU – ‘Posteju sad nek prostru ti zvizde’ pobrala nagradu za najbolje stihove i publike

Makarska pjesnikinja i zaljubljenica u klapsku pjesmu Ružana Kovač ponovno blista na umjetničkom nebu Omiškog festivala.

Njezina pjesma ‘Posteju sad nek prostru ti zvizde’, koje je uglazbio Jasminko Šetka, a izvela muška klape Pasika iz Kostanja, dobili su nagrade za najbolje stihove “Drago Ivanišević”. Povjerenstvo za dodjelu nagrade radilo je u sastavu Herci Ganza, Dinko Škevin i prof. Bože Mimica. I publika je najviše svojih glasova dala autoru glazbe Jasminku Šetki i autorici stihova Ružani Kovač za skladbu Posteju sad nek prostru ti zvizde u izvedbi muške klape Pasika iz Kostanja.

- Tekstopisac ostao bez teksta. Tako bih možda najbolje mogla opisati osjećaj u trenutku kad je u kategoriji dobitnika nagrade za najbolje stihove pročitano moje ime. Nagrada ‘Drago IvaniseviĆ’ na OmiŠkom je festivalu utemeljena 1994. i od tada ju je jedan jedini veliki Jakša Fiamengo osvojio 13 puta…Dakle, suvišno je dalje objašnjavati sto mi ovakvo priznanje osobno znaČi. Dodala bih također da me neizmjerno raduje i to sto je publika u ovoj skladbi prepoznala ljepotu jednostavnosti i emocija te ju proglasila najboljim. Ispred mene sjedile su dvije dame koje su oba puta dok je klapa Pasika izvodila pjesmu brisale oči od suza…za mene to je potpuna bit stvaralaštva. Dotaknuti čovjeka, i nema te nagrade koja tom osjećaju može parirati – iskrena je Ružana.

J. Morović/R.K.