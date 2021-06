NA PARKIRALIŠTIMA KOJIMA GOSPODARI GRAD OD 1. SRPNJA – Cijena u 1. zoni 15 kn, u 2. zoni 10 kn, u 3. zoni 5 kuna, manje će plaćati privatni iznajmljivači

Od 1. srpnja do 30. rujna cijene parkiranja na svim parkiralištima kojima gospodari Grad Makarska bit će 25% do 50% niže u odnosu na 2019. godinu, zadnju godinu prije pandemije virusa COVID-19 zbog koje su u 2020. cijene tijekom cijele godine ostale na razini zimskog razdoblja.

Tako će cijena po satu u 1. zoni biti 15 kuna, u 2. zoni 10 kuna, u 3. zoni 5 kuna, a cijena od 15 kuna po satu plaćat će se i na parkiralištima zatvorenog tipa Sinokoši i Živkinom dvoru. Novost je i da će manju cijenu plaćati i privatni iznajmljivači, osobe bez prebivališta ili boravišta te strani državljani koji će u ljetnom razdoblju mjesečno trebati izdvojiti 1000,00 kuna, a za tjedan 300,00 kuna. To su ključne izmjene u odluci o parkirnim zonama, visini naknade parkiranja, povlaštenoj parkirnoj karti i vremenu naplate na javnim parkiralištima u gradu Makarskoj koje stupaju na snagu 1. srpnja 2021.

Odredbe koje se odnose na parkirne zone, visinu naknade u zimskom periodu od 1. listopada do 31. svibnja, povlaštenim mjesečnim kartama, povlaštenim kategorijama i vremenu naplate ostaju iste. Također, i dalje ostaje na snazi pravilo da se povlaštene mjesečne karte do 31. kolovoza ne mogu koristiti u 1.a crvenoj zoni, na potezu od Splitske banke do zgrade Grada Makarske, gdje je dopušteno isključivo satno plaćanje, plaćanje putem automata odnosno putem usluge m-parkinga (sms), bez vremenskog ograničenja. Isti režim naplate ostaje na snazi i uz gradsku tržnicu gdje će se u vremenu od 6 – 12 sati vozilima kupaca dozvoljavati zadržavanje do 20 minuta te u ulici uz Dom zdravlja gdje se ne naplaćuju prva 2 sata parkiranja.

Podsjetimo, prvo veće povećanje cijena u Makarskoj je uvedeno prije tri godine kada se u ljetnom razdoblju sat u 1. zoni plaćao 20 kuna, u 2. zoni 15 kuna te u 3. zoni 10 kuna. Istom odlukom prvi put je uvedena i 1. a crvena zona na gradskoj rivi u kojoj nema mogućnosti korištenja povlaštenih karata. Bez obzira na nezadovoljstvo građana odluka se nije mijenjala sve do svibnja prošle godine kada je zbog pandemije izazvane virusom COVID-19 odlučeno da će cijene i od 1. lipnja do 30. rujna ostati na nivou zimskog razdoblja.

Cjeloviti tekst III. izmjene i dopune Odluke o parkirnim zonama, visini naknade parkiranja, povlaštenoj parkirnoj karti i vremenu naplate na javnim parkiralištima u gradu Makarskoj dostupan je internetskoj stranici Grada Makarske.

https://makarska.hr/novosti/manje-cijene-parkiranja-u-ljetnom-razdoblju-u-1-zoni-15-kuna-u-2-zoni-10-kuna-a-u-3-zoni-5-kuna-po-satu

