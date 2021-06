SVAKE LIPOTE U VRTU DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE MAKARSKA – Staračke ruke rado zalijevaju pomidore, brinu se oko cvijeća, počinju i završavaju dan u svom zelenom carstvu

U Domu za starije i nemoćne osobe Makarska uvijek su brinuli da ‘drugi dom’ njihovim korisnicima bude kvalitetan i ugodan, a protekla tri mjeseca učinili su ‘zeleni’ iskorak.

Vrt u kojem je raslo mediteransko bilje i cvijeće, i pomalo je tražio drugačiji pristup zbog starosti lavande, ružmarina, pretvorili su u povrtnjak, ali ortencije, ruže, garifuli i dalje ga krase.

- Dugo smo razmišljali kao naprijed s okolišem Doma, a da bude oku lijepo ali i korisno. Rješenje se nekako nametnulo samo od sebe. Pala je ideje da posadimo i posijemo povrtnice. S riječi na djelo sve se dogodilo u ožujku ove godine. Naš kućni majstor Ivica Čajkušić svojim je traktorom preorao oko 150 m2 površine. Svi zaposlenici Doma pomogli su koliko su mogli, a Smilje je najveća ‘majstorica’ za sadnju i kontrolu napretka vrta. Uključili smo i naše korisnike koliko im je dopuštalo njihovo zdravlje. Već smo u svibnju radili pitu od špinata, kuhali blitvu, raštiku…Lijep je osjećaj da nas sve zajedno to raduje, a vrt je postao omiljeni kutak za naše bake i djedove, u njemu ispijaju prvu jutarnju kavu, ćakulaju prije spavanja, zadovoljna je Marija Lelas, ravnateljica Doma za starije i nemoćne Makarska.

Dok smo mi bilježili objektivom i perom sve ono što čini posebnom ovu zelenu priču u središtu grada, oko je letjelo na pomidore, paprike, tikvice, balancane, fažol, breskvu punu ploda, mamio je miris lišća smokve.

Uskoro će raznovrsni urod u kužinu, a doznajemo, korisnici itekako prepoznaju kada im je posluženo domaće, tim slađe jer su i oni sudjelovali u branju.

Potvrđuje nam to i 89-godišnja Kata Rebić, kojoj godine kao da nisu ostavile traga. Mudra u glavi, držeća u snazi, kaže da je oduševljena sa svime u Domu. Čistoću posebno naglašava. A, vrt, to je srcu najdraže. Ona je zadužena za zalijevanje, i tada joj se čini da je u svojim Vinjanima Donjim.

- Svaki dan sjedimo u hladu, sjećamo se mladosti, i čekamo rođendane. Znate, lipo se proveselimo, zasvira nam harmonikaš Josip Bagarić. Znamo mi još guštati u gudici i deci vina, kaže Kata uvijek spremna na šalu, ali i da joj je veća mirovina da ne mora tražiti tko će joj dodati za Dom.

Anki Puarić Poljak 88 godina ostavilo je trag na zdravlju, ali za cvijeće se može brinuti. Pun joj je balkon ispred sobe, a i u vrtu to je njezina briga. Prisjeća se da dok je živjela u Žrnovniciimala po tisuću sadnica garifula, i prodavala u Ljubljani. –Bile su to lipe godine, staračkim će glasom.

Milana Tubaković voljela bi da je zdravija i da može pomoći puno više, ali s 92 godine na leđima, sretna je što je u kako kaže, lijepom Domu, okružena dobrim ljudima, i da može uživati u vrtu.

-Osjeti se od kada smo uredili vrt da su naši korisnici puno zadovoljniji, a to je posebno došlo do izražaja u vrijeme korone kada nisu smjeli nigdje već doći u vrt. Pogled na povrće i cvijeće u njima budi pozitivne emocije, a to je u poznim godinama najbolji lijek za mentalnu snagu, otkriva nam Dragana Tolj, socijalna radnica u Domu.

Zelena oaza Doma za starije i nemoćne Makarska šalje poruku da se s dobrom idejom može puno učiniti za kvalitetniji život, a koji ne završava iza zidova ustanove, već čini poželjan prirodni mozaik Makarske.

Jasna Morović/IvoR