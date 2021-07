INTERPRETACIJSKI CENTAR VELIKI KAŠTEL – Radno vrijeme za srpanj i kolovoz

Marinko Tomasović, ravnatelj Gradskog muzeja Makarska, izvijestio je o novom radnom vremenu Interpretacijskog centra Veliki kaštel.

Radno vrijeme Interpretacijskog centra Veliki kaštel

Srpanj – Kolovoz

Ponedjeljak: 8:00- 13:00 15:00 – 20:00

Utorak: 8:00 – 13:00 15:00 – 20:00

Srijeda: 8:00 – 13:00 15:00 – 20:00

Četvrtak: 8:00 – 13:00 15:00 – 20:00

Petak: 8:00 – 13:00 15:00 – 20:00

Subota: 15:00 – 20:00

Nedjeljom i praznikom zatvoreno

Opening hours of Interpretation center Great castle

Monday: 8:00 a.m. – 1:00 p.m. 3:00 p.m. – 8:00 p.m.

Tuesday: 8:00 a.m. – 1:00 p.m. 3:00 p.m. – 8:00 p.m.

Wednesday: 8:00 a.m. – 1:00 p.m. 3:00 p.m. – 8:00 p.m.

Thursday: 8:00 a.m. – 1:00 p.m. 3:00 p.m. – 8:00 p.m.

Friday: 8:00 a.m. – 1:00 p.m. 3:00 p.m. – 8:00 p.m.

Saturday: 3:00 p.m. – 8:00 p.m.

We are not open on Sundays and holidays

J.M./arhiva MP