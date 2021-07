ZAVRŠNI TURNIR ZA POPUNU PRVE HKL – Uspješan start Amfore

Crikvenica

Crikvenica. Gradska sportska dvorana.

Gledatelja: 80.

Suci: Stanković, Barišić i Juraga.

Crikvenica: Latin 2, Tomas, Šulentić 3, Štemberger 13, Dugonjić 17, Šamanić 6, Jurić 4, Vilušić 6, Benčić 4, Perić 4, Zorić 8. Trener: Zoran Dragojević.

Amfora: Morris 19, Batistić 6, Ferić 8, Radalj, Jović 13, Galić 13, Božek 2, Bokšić 5, Šimić 2, Primorac 25, Han. Trener: Nenad Videka.

Prvu utakmicu na kvalifikacijskom turniru za popunu 1. HKL odigrali su u Crikvenici domaća momčad i Amfora iz Makarske. Gosti su u Crikvenicu doputovali nekoliko sati prije početka utakmice, no unatoč tome uspjeli su nadigrati domaćine i doći do važne pobjede. Makarani su složili jako dobru momčad za ovaj turnir koja je dobro pokrivena na svim pozicijama, a nakon startne pobjede njihova očekivanja su velika. Amforaši su dobro otvorili utakmicu i prvu četvrtinu riješili u svoju korist, i druga je pripala njima pa se na odmor otišlo uvjerljivim vodstvom igrača Nenada Videke (50:37). Domaći su početkom nastavka pokušali susret učiniti neizvjesnim, ali im to nije pošlo za rukom. Razigrani gosti preko raspoloženih Primorca, Morrisa, Jovića i Galića punili su njihov koš iz svih pozicija za konačnih 67 : 93.

Zoran Dragojević (Crikvenica): – Čestitam košarkašima Amfore na zasluženoj pobjedi, bili su bolja momčad dok mi nismo bili pravi. Možda smo podlegli pritisku, ali još uvijek imamo šanse za prolaz. Stoga ovu utakmicu trebamo što prije zaboraviti i koncentrirati se na iduće protivnike i nadati se najboljem.

Nenad Videka (Amfora): – Prve utakmice na turnirima su najteže, a ova posebno. Uspjeli smo nadigrati domaćina i doći do važne pobjede. Bez lažne skromnosti, imamo jako dobar sastav, a nakon ovo važne pobjede sa optimizmom očekujemo iduće susrete koji bi nas mogli odvesti do krajnjeg cilja, Prve lige.

Još su igrali: Medveščak - Vindija 90 : 88

J. Kovačević