STARTALA MAKARSKA BAYWATCH SLUŽBA ORGANIZIRANA U OKVIRU CRVENOGA KRIŽA MAKARSKA – S 5 tornjeva na sigurnost kupača motri 11 iskusnih spasioca

Danas je s radom startala Spasilačka služba na makarskoj gradskoj plaži. Petnaesto je ovo ljeto tijekom kojeg tim spasilaca organiziranih u okviru Crvenoga križa Makarska djeluje na gradskoj plaži.

- Ove godine smo startali nekoliko dana kasnije nego li je običaj, a tijekom dana naša Baywatch služba će pokrivati gradsku plažu od Sv. Petra do plaže Buba u vremenu od 11 do 19 sati. Naime, toliko sredstava za njihovo djelovanje uspjeli smo prikupiti od koncesionara na plaži čime se financira rad Spasilačke službe – kazao nam je Gloryan Grabner, ravnatelj makarskog Crvenog križa. Dodao je kako je prošle godine prvi put od kada postoji Služba, Turistička zajednica grada Makarske uskratila njihovo financiranje. Inače, ništa nije prepušteno slučaju u radu Spasilačke službe jer su radio vezom povezani s Gradskim centrom Osejava i s gradskim komunalnim redarima, Hitnom pomoći i policijom. Svi se zasigurno slažu s mišljenjem kako bi bilo bolje da Spasilačka služba pokriva plažu više sati dnevno. Da bi se to dogodilo, potrebno je osigurati više sredstava za što je najpozvanija Turistička zajednica.

- Posao nije lagan kako se čini. Treba biti maksimalno koncentriran, pažljivo motriti, smireno postupiti u svakoj situaciji jer mi smo prvi kontakt s gostima na plaži. Zadovoljan sam ovim poslom premda smatram kako bi Spasilačku službu trebalo dići na veću razinu, prije svega osigurati više ljudi za više smjena i opreme – kazao nam Boris Buklijaš, jedan od spasioca.

Ante Ostojić, voditelj Spasilačke službe je 19 godina u ovom poslu i sa srcem vodi tim stručno obučenih spasioca kaže kako ima raznih iskustava u spašavanju, ali da odličnom suradnjom među spasiocima uspijevaju razriješiti svaku situaciju.

Kupači oduševljeni što vide baywatch na makarskoj plaži rekli su nam kako im od srca žele uspjeh u radu, ponajprije preventivno, te da imaju što manje prilika za akcije spašavanja.

J.Glučina / Ž.Kovačić