AMFORA NOVI PRVOLIGAŠ – Okončane kvalifikacije za popunu 1. HKL

Kvalifikacije za popunu Prve košarkaške lige održane su u Crikvenici, a na njima su nastupili pobjednici regionalnih liga (Amfora, Medveščak, Crikvenica, Vindija, Đakovo). Makarski košarkaši ostvarili su povijesni uspjeh plasiravši su u Prvu HKL. Nakon startne pobjede nad domaćoj momčadi doživjeli su poraz protiv zagrebačkog Medveščaka, a u odlučujućoj utakmici za ulazak u viši rang natjecanja porazili su Vindiju iz Varaždina i tako kolo prije kraja kvalifikacija osigurali prvoligaški status. Početak susreta s Vandijom otišao je na stranu igrača Nenada Videke, a do odlaska na odmor Makarani su imali visoku prednost od 46:29. U nastavku dvoboja zaigrali su nešto opuštenije što je omogućilo mladoj i borbenoj momčadi iz Varaždina da utakmicu učine neizvjesnom. No, iskusniji Makarani ipak su uspješno utakmicu priveli kraju, a najviše zasluge za to bili su im dalekometni koševi za 3 poena. Pogodili su ukupno 12 trica, Morris ih je postigao 4, Galić 3, a Bokšić i Batistić po dvije.

Iako su osigurali ulazak u viši rang natjecanja košarkaši Amfore ozbiljno su odigrali i zadnju utakmicu turnira pobijedivši Đakovo sa 77:70.

Amfora – Vindija 81 : 80

Amfora: Morris 16, Batistić 6, Tomić-Ferić, Jović 23, Galić 15, Božek, Bokšić 11, Šimić, Han, Primorac 10, Radalj.

Trener: Nenad Videka.

Vindija: Pavlic 16, Ostojić, T. Kovačević 4, Jeršić 7, Čevra 2, Koščak, Keleman, B. Kovačević, Šutalo 39. Novak 10.

Trener: Velimir Mudri.

Nenad Videka (Amfora) : – Trebali smo bolje kontrolirati utakmicu nakon visokog vodstva koje smo imali i nije nam bilo potrebno da neizvjesno uđemo u njen finiš. Očito je da ovaj turnirski sistem uzima danak, igrači su se dosta potrošili, naročito oni koji su više igrali. Čestitam našoj momčadi na povijesnom uspjehu i plasmanu u 1. HKL.

Iz uprave kluba zahvaljuju svima koji su ih pratili i podržavali. Pripreme za novu sezonu počinju za nešto više od mjesec dana, a mi se sada okrećemo slaganju momčadi za prvu prvoligašku sezonu.

J. Kovačević/IvoR