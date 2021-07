PROJEKT MEĐUNARODNE POLICIJSKE SURADNJE SIGURNA TURISTIČKA SEZONA U MAKARSKOJ – Uz domaće u ophodnji gradom policijski službenici iz Poljske i BiH

Tijekom turističke sezone u Makarskoj će i ove godine boraviti četiri policijska službenika i to iz Poljske i susjedne BiH od kuda ovdje prednjače gosti, te će u suradnji s našom policijom omogućiti bolju komunikaciju stranih turista i biti im na usluzi za eventualnu pomoć. U društvu Dina Nemčića, policijskog službenika za prevenciju PP Makarska, zaduženoga za rad s policajcima koji sudjeluju u ovom međunarodnom projektu suradnje, su naši kontaktni policajci Marina Alač i Vjekoslav Gudelj, policajci iz BiH Majda Ramić i Zeid Hasanović i iz Poljske Robert Piasecki i Jakub Sira.

- U sklopu međunarodne policijske suradnje, a u okviru projekta Sigurna turistička sezona 2021. nastojat ćemo pokrivati područje PP Makarska od Brela do Gradca. Nadamo se da ćemo moći osigurati njihovu prisutnost na tom terenu, a uglavnom će patrolirati gradom. S nama su 2 policijska službenika iz Republike Poljske od 1.7 do 31. 8. i dva policijska službenika iz BiH, čije su smjene takve da je dvoje sada u srpnju ovdje, a nakon njih smjena drugih dvoje kolega tijekom kolovoza. Projekt se realizira na području naše Policijske uprave i u Makarskoj 14. godinu zaredom. S nama će u gradu, ali i na područuju od Brela do Gradca ovog ljeta u srpnju i kolovozu, biti kolege iz Poljske i BiH od kuda zapravo imamo najviše turista.

Strani policijski službenici su prvenstveno tu kako bi mogli biti na usluzi svojim državljanima da bi oni mogli biti bolje informirani o svim stvarima vezanim za njihov boravak. Oni su im na raspolaganju ako im je potreban pravni savjet ili pomoć za bilo koje probleme koje bi mogli imati BiH ili državljani Poljske ovdje na odmoru. Kontakt se ostvaruje preko veleposlanstva koja svoje državljane obavijeste gdje se nalaze policijski službenici i daju im njihove kontakt telefone. – ističe Dino Nemčić.

Policijski službenici iz Poljske Robert Piasecki i Jakub Sira zadovoljni što mogu sudjelovati u ovoj vrijednoj akciji.

“Puno Poljaka dolazi u Hrvatsku. Prema prognozama ove će godine u Hrvatsku ući više od milijun turista iz Poljske. Evo zašto. Za nas iz Poljske Hrvatska znači sunce, kristalno more, prekrasne planine i dobre ljude. Ja sam ovdje četvrti put, a kolega Jakub je prvi put u Hrvatskoj. On je prvi put u Hrvatskoj, ali do sada je radio na sličnim projektima u Grčkoj, Španjolskoj i Italiji. Tijekom ova dva mjeseca imat će priliku upoznati bolje Hrvatsku i posebno Makarsku -kazao je Piasecki.

Majda Ramić iz Konjica je drugi put u Makarskoj na istoj dužnosti i kaže kako je vrlo zadovoljna suradnjom s kolegama, gostoprimstvom i ljepotom Makarske. Zadovoljstvo s kolegicom iz BiH dijeli i Zeid Hasanović, poilicijski službenik iz Sarajeva. On kaže da je prvi put u Makasrskoj službeno te da je vrlo zadovoljan. Poilicijski službenici su smješteni u hotelu Biokovka.

Stranim policajcima potpora su naši kontaktni policajci koje opet imamo u gradu nakon tri godine, rekoše nam Marina Alač i Vjekoslav Gudelj. Sigurnost tijekom turističke sezone jedna je od najvažnijih zadaća hrvatske policije jer turisti ne biraju samo lijepa i atraktivna, već i sigurna odredišta, čemu ovakav projekt zasigurno pomaže. Da je Makarska sigurna i poželjna destinacija za odmor, potvrđuju izjave domaćih i stranih gostiju koji se ovdje osjećaju sigurno.

