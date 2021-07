ĆAKULA SA POZNATIM MAKARANINOM NIKŠOM GILIĆEM O POČECIMA TURIZMA 1920. – ‘Na rivi je 40-tih godina prošlog stoljeća bio hotel do hotela, u gradu desetak, a sedam villa’

-Makarska je već 20-tih godina prošlog stoljeća disala turistički, zvali su je ‘mali Pariz’. Prije Drugoga svjetskog rata na našim se plažama odmaralo više od dvije tisuće gostiju u jednom danu, a grad je tada imao dvije tisuće stanovnika. A, među prvima, 1920. godine, koje su se počele baviti iznajmljivanjem je bila moja nonarođ.Imala je desetak soba u kući na Osejavi, na mjestu gdje su sada apartmani Lulić. Govorila je talijanski, sporazumijevala se i na njemačkom jeziku.Čak je nudila i doručak, a mlijeko su donosile mlikarice iz Velikog Brda, a i led je stizao u slami s Biokova, prisjeća se stari Makaraninkoji će za nekoliko dana proslaviti 84. rođendan. I sam se bavio turizmom, a sada je taj kolač prepustio sinovima

Turistički vremeplov itekako je svjež u sjećanju Gilića, kojega svi zaljubljenici klapske pjesme znaju diljem Makarske, Hrvatske, a moglo bi se reći i svijeta. O počecima turizma u Makarskoj često je slušao od svojih starijih, a poslije ga i sam bio svjedokom.

-Naravno, noni je pomagala moja baka Elda, i tako je bilo sve do 1933. Bio je to u to vrijeme elitni turizam. Makarska je bila puna hotela na rivi, na kojoj su bili napisi Osejava, Makarska, Jugoslavija, Meteor, Central, Biokovo, Zagreb, Miramare, a na plaži Moskva, Park, Bellevue. Gosti, najviše ih je bilo iz Češke i Njemače, su rado tražili i ville Grle, Nemčić, Rivijera (Žuta kuća), Irena, Ileana, Srzić.. Bile su to, do 40-tih godina 20. stoljeća, zlatne godine makarskog turizma, kazuje nam Nikša, koje se prepoznaju danas po imenima hotela Meteor, Bikovo, Miramare.

Niz je zanimljivosti koje pamti ovaj stari Makaranin.

- Živjelo se sporije, ali s više duše. Kako je bilo lijepo čekati uplovljavanje parobroda u luku ujutro i podne, jer ‘morska’ pruga je bio glavni način kako se stizalo i odlazilo iz grada. Moglo se i makadamom do Splita, i tri ure vožnje i treskanja. Sve do 1965. godine, kada je otvorena magistrala.

Nikša Gilić rado podsjeća na velikog turističkog znalca, umirovljenika, mr. sc. Milivoja Franića, koji je o počecima ‘gostiju’ u Makarskoj izdao i knjigu prije desetak godina.

-Nakon potresa 1962. godine turistička slika Makarske temeljito se mijenja. Po nekima je ona bolja, a ja imam drugačije mišljenje. Počeo je masovni turizam nakon 60-tih godina prošlog stoljeća, odmarališta, velike brojke u noćenjima, ali se izgubila draž, a za Makarsku se znalo reći da je na početku bila kao Opatija. Žao mi je zbog toga, nostalgično će Nikša Gilić, prisjećajući se kako je grad vrvio vjernim turistima, sobe su bile popunjene, stizali su telegrami, rezervacije pismima. I sve je štimalo. Okućnice su bile pune cvijeća, mirisale su gradele, turiste su čekale smokve na pjatu i bićerin rakije. Ta naša slika bila je takva reklama da je ujedno bila i prodana soba za dogodine, pamti Nikša, želeći da nove generacije na trenutak zastanu, a tehnološki napredak, nadograde onim po čemu je Makarska bila na dobrom glasu.

Piše i foto: Jasna Morović