MASOVNO CIJEPLJENJE PROTIV COVID-19 – Druga doza u Domu zdravlja 10. srpnja od 10-14 sati

Epidemiološka služba Makarske ispostave NZJZ poziva sve građane koji su prvu dozu cjepiva protiv COVID-19 primili na masovnom cijepljenju u Gradskoj sportskoj dvorani 12. lipnja da ove subote 10. srpnja dođu na cijepljenje drugom dozom.

Cijepljenje će se, kako doznajemo, održati u prostorijama Epidemiološke službe u Domu zdravlja – istočni ulaz / školski dispanzer, ispod Hitne medicinske pomoći, od 9h do 14h. U navedenom terminu mogu doći i svi oni koji se do sada nisu cijepili, a žele to učiniti. Građani sa sobom trebaju ponijeti zdravstvenu i osobnu iskaznicu te potvrdu o cijepljenju. Detaljnije informacije možete dobiti i na brojeve 612716 i 091 151 2013.

J.G./arhiva MP