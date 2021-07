26. MEMORIJAL KOBAC 2021. – U polufinalu Brela, Kopings, Mali Plamen, All In Makarska Royal

Rezultati četvrtfinala 26. Memorijala KOBAC 2021 odigranih dana 8. srpnja na Gradskom sportskom centru Makarska.

1. utakmica

Brela - Agrohortus 3:2 (1:1 regularno, 3:2 nakon penala) - pobjeda Brela

2. utakmica

Kopings - Amicis 3:1 - pobjeda Kopingsa

3. utakmica

DPH Torcida MR – Mali Plamen 1:4 - pobjeda Malog Plamena

4. utakmica

Novo Vrijeme Juniori – All In Makarska Royal - 0:5 - pobjeda All In Makarska Royal

Polufinalne utakmice igraju se u petak, 9. srpnja u 20h i 21h, a sastaju se:

20h – Brela – Kopings

21h – Mali Plamen – All In Makarska Royal

Finale se igra u subotu (10.7) u 20:00h

J.K./IvoR