GRADONAČELNIK PAUNOVIĆ NA BRIFINGU S NOVINARIMA – ‘Od gradskih pročelnika, ravnatelja ustanova i direktora gradskih poduzeća očekujem da predlože rješenja za probleme’

Na današnjem brifingu za novinare, trećem od preuzimanja vlasti, gradonačelniki zamjenicaizvijestili su o temama koje se odnose na rješavanje gradskih problema, od Odmarališta Pale Jahorina, pozornice na Zelenki do poduzetnih mjera ‘Stop gradnji’, a dotaknuo se i drugih aktualnosti.

-Odmaralište u kojem je nekada bio Crveni križ, je u lošem i derutnom stanju, a k tome nekoliko puta je u objektu bio požar. Poslušali smo upozorenje građana na opasnost koja prijeti. Kako objekt nije naše vlasništvo ušli smo u posjed i riješili problem, a kako bi onemogućili daljnju devastaciju. Gradske službe su za kratko vrijeme kvalitetno odradile zadatak i na tome im se zahvaljujem. Cian je odradio svoj dio posla. Objekt je zatvoren dok se ne jave vlasnici. Time je riješen dugogodišnji problem, naglasio je gradonačelnik Paunović.

Sa zadovoljstvom je istaknuo da je problem bine na Zelenki riješen, a na mjestu gdje je bila betonska pozornica koja je uklonjena postavit će se klupa i zasaditi dvije kostele.

Gradonačelnik je govorio i o inicijativi koju je pokrenula ova gradska vlast, a riječ je o zaustavljanju građevinskih radova, tkz. ‘Stop gradnji’.

-Odluka Gradskog vijeća zabranjuje izvođenje građevinskih radova od 1. svibnja do 30. rujna. Mi smo dali još vremena za prilagodbu do 15. lipnja. Većina je to ispoštovala, a protiv onih koji nisu slijede kazne. Na stranici Grada bit će objavljena sva imena i iznosi koje duguju za ne pridržavanje Odluke, najavio je gradonačelnik.

Izrazio je neslaganje za nadstrešnicu koju je podigao hotel Porin te binu na gradskoj rivi koju postavlja Basta.

- Bivša vlast to je odobrila. Mi smo protiv takve devastacije prostora. Sve to regulirat ćemo Odlukom o uređenju stare gradske jezgre pri čemu ćemo uvažiti mišljenje konzervatora. Potpisali smo ugovor s Društvom arhitekata Split (DAS) i uključit ćemo ih kao savjetodavno tijelo u urbanističke teme.

Na novinarski upit o rješenju za oko 80 djece koja su ostala neupisana u vrtić gradonačelnik je odgovorio da očekuje rješenje od ravnateljice JU Dječji vrtić ‘Biokovsko zvonce’. Najavio je da će građevinski radovi novog vrtića na Zelenki biti završeni koncem ove godine, ali kompletno uređenje i početak rada vrtića očekuje se dogodine.

- Za sve probleme koji se tiču gradskih ustanova, gradskih odjela, gradskih poduzeća očekujem od ravnatelja, pročelnika i direktora da predlože svoja rješenja.

Gradonačelnik se kratko osvrnuo na građevinske radove koje izvodi Mate Jujnović, iako je na snazi zabrana.

- Mi imamo razumijevanja i razgovaramo, ali očekujemo i od suprotne strane suradljivost. Ali toga nema, i nastavlja se neodgovorno ponašanje. Jedino što možemo je ispisati kazne, a one već iznose 300 tisuća kuna.

Jasna Morović/Ivor