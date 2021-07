HGSS STANICA MAKARSKA – Akcija spašavanja na planinarskoj stazi Makar-Vošac

Dana 11.07.2021 u 14:30 sati, posredstvom centra 112 na dežurni telefon stanice pristiže dojava stranoj planinarki kojoj je potrebna pomoć. Odmah po dojavi alarmirani su svi spašavatelji HGSS stanice Makarska, uključujući one koji su sudjelovali na osiguranju triatlon utrke BLUE RED GREEN LAKE u Imotskom. U koordinaciji sa Centrom 112 dolazimo do točne lokacije nesreće. Prvi spašavatelji do unesrećene pristižu u 15:22 sati. Nakon što su spašavatelji zbrinuli unesrećenu koja je bila dehidrirana, dezorijentirana i iznemogla. Nakon okrijepe i odmora, krenulo se u spuštanje uz pomoć spašavatelja. U 15:58 sati unesrećena je dovedena do vozila HGSS-a te kako nije bilo potrebe za hitnom medicinskom pomoći, spašavatelji su istu otpratili do njenog smještaja. U akciji je sudjelovalo 12 spašavatelja HGSS stanice Makarska.

Do nesreće je došlo zbog loše informiranosti o planinarskoj stazi, neadekvatne odjeće i obuće i zbog nedostatka vode i hrane. Stoga još jedan put pozivamo sve građane da budu odgovorni i ne podcjenjuju majku prirodu, a pogotovo ne planinu

HGSS Stanica Makarska