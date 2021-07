ZAVRŠEN XXVI MEMORIJALNI MALONOGOMETNI TURNIR KOBAC 2021 – Slavio Kopings

Okončano je XXVI izdanje memorijalnog malonogometnog turnira Kobac koje se igra u čast na hrvatske vitezove Borisa Bandića, Tomislava Skočibušića, Stipu Ursića i Markicu Rosu koji su kao pripadnici PPN Kobac braneći slobodu Hrvatske na Južnom bojištu položili svoje živote na oltar Domovine 5. srpnja 1992. godine.

Na ovogodišnjem turniru nastupilo je osam momčadi, a igralo se po kup sustavu. Nakon četvrtfinalnih i polufinalnih utakmica finale su očekivano izborile momčadi Kopingsa i All in Makarska Royal. U sastavu All ina nastupilo je nekoliko povremenih futsal reprezentativaca Hrvatske (Bašković, Jelavić, Kazazić) i važili su za favorite ovog finala, no igrači Kopingsa čije boje brane uglavnom trećeligaški igrači nisu mislili tako.

Već na početku dvoboja u vodstvo ih je doveo Teklić, a Čubelić je u 10. minuti udvostručio njihovu prednost. Do odlaska na odmor igrači Kopingsa još su dva puta tresli mrežu Hercga, Barač je bio asistent Boki za 3:0, a Boko Tekliću za 4:0. Iako su imali visoki rezultatski zaostatak igrači All ina su se odbili predati i u nastavku su igrajući sa Zorom u ulozi vratara igrači došli do povoljnijeg rezultata. Nakon nekoliko propuštenih prilika uspjeli su preko Kazazića smanjiti na 4:1 u 25. minuti. Njihove nade u preokret ugasio je Teklić koji je u 34. minuti zabio za konačnih 5:1.

Sve utakmice odigrane su na terenu sa umjetnom travom makarskog Gradskog sportskog centra, a usprkos velikoj vrućini odigrane su u ugodnom i dobrom raspoloženju te u kvalitetnoj i fer igri.

Još je vrijedno napomenuti da je ovo treći turnir kojeg su do sada osvojili igrači Kopingsa.

Finale:

Kopings - All in Makarska Royal 5 : 1 (4 : 0)

Suci: Mario i Mario Jadrijević (oba Sinj).

Strijelci: 1:0 Teklić (4), 2:0 Čubelić (9), 3:0 Boko (15), 4:0 Teklić (19), 4:1 Kazazić (25), 5:1 Teklić (38).

Kopings: Pavlović, Lončar, Barač, Teklić, Mihovilović, Grbeša, Brnadić, Andrijašević, Boko, Čubelić, Cikojević, Perica.

All in Makarska Royal: Herceg, Martinović, Sokol, Lozina, Kolak, Zor, Kazazić, Jelavić, Divić, Šalinović, Bašković.

Gradonačelnik Makarske Zoran Paunović uručio je pehare za prvo i drugo mjesto sastavima Kopingsa i All in Makarska Royal te veliki prijelazni pehar pobjednicima ovog memorijalnog turnira.

Stručni žiri za najboljeg igrača izabrao je Ivana Boku (Kopings), najbolji vratar je Luka Pavlović (Kopings), a najbolji strijelac sa 4 postignuta pogotka je Zvonimir Teklić koji je također član Kopingsa. Nagrade su im dodijelili unuci Boris i Toni, unuci pok. Borisa Bandića. Ostale nagrade predao je prvi zapovjednik PPN Kobac Ivan Glibota.

Jakov Kovačević/IvoR