TURIZAM – U Makarskoj odmara  oko 11 000 turista, prednjače Poljaci

Još jedan vikend koji ulijeva nadu. Brojke o broju turista kojima raspolaze Turistička zajednica grada Makarske svjedoče kako imamo oko 80 % više turista nego prošle, istina, korona godine. Za ovaj vikend u Makarskoj je odmaralo oko 11 000 turista. Naime, u subotu 10. srpnja, u Makarskoj je broj noćenja bio 9.838, a iz TZ kažu kako je taj broj do danas povećan za pet do 10 posto. Od navedenog broja u hotelima je 2169 gostiju dok ih je u objektima u domaćinstvima 6.562 što je za gotovo dvije tisuće bolje nego prošle godine na isti dan. To dovoljno govori da je situacija puno bolja. U ostalim ugostiteljskim objektima za smještaj ih je 653 turista, u kampovima 277 i u nekomercijalnom smještaju 177.

Prošle godine je na isti dan boravilo 6.670 turista. Najviše gostiju ove godine je iz Poljske, BiH, Češke i Njemačke te domaćih turista. Sve se bolje puni i privatni smještaj te bi tako mogli ipak imati dobru turističku sezonu uspijemo li sačuvati sadašnju epidemiološku situaciju.

J.Glučina