MAKARSKA RIVIJERA I PRIJATELJI SRCEM ZA PETRINJU-Dovršena fasada, opremanje kuće za šesteročlanu obitelj u kolovozu  

Inicijativa “Srcem za Petrinju”, u kojoj su se ujedinili građani i poduzetnici Makarske kako bi šesteročlanoj obitelji Boltužić u Jabukovcu i izgradili kuću, punom parom ide naprijed. Dovršena je fasada a završetak svih građevinsko-obrtničkih radova se predviđa 1. kolovoza nakon čega će uslijediti opremanje kuće namještajem. Bit će to jedna od prvih, ako ne i prva, kompletno obnovljena kuća na potresom pogođenom području.

Riječ je o hvalevrijednoj inicijativi uz pomoć koje Makarani šesteročlanoj obitelji, na mjestu njihovog starog i potresom razrušenog doma, grade novu dvo etažnu kuću vrijednu 750 tisuća kuna.

Podsjetimo, inicijativom je predviđena izgradnja dvoetažne kuće (površina etaže 90 m2) pod dvostrešnim kosim krovom, kakva je bila i prije potresa. Kuća koja na funkcionalan način zadovoljava potrebe obitelji, uz zadržavanje komfora koji su imali i prije potresa. Najveća razlika je u primjeni najnovijih standarda energetske učinkovitosti i statičke stabilnosti, koji su dio projektne dokumentacije i izvedbe nove građevine. Tijek izvedbe projekta, imena donatora i prikupljena novčana svota objavljeni su na Instagram profilu @makarska_rivijera_za_petrinju.

Izgradnja nove kuće obitelji Boltužić stajat će, kako je procijenjeno, oko 750 tisuća kuna pa inicijatori pozivaju sve koji mogu da se pridruže donacijom na žiroračun otvoren isključivo za tu plemenitu akciju u Zagrebačkoj banci IBAN: HR9423600001502859351, donacijom građevinskih i obrtničkih materijala i usluga te donacijom stvari za opremanje kuće

Inicijativi “Srcem za Petrinju” odazvali su se brojni građani i poduzetnici, a od početka prikupljanja novčanih donacija pa sve do danas prikupljeno je 465.147,98 kune.

Pregledom nadležnih službi, kuća obitelji Boltužić je nakon razornog potresa dobila crvenu naljepnicu te je kao takva bila opasna za život. Makarski su poduzetnici, uz veliku pomoć arhitektice Monike Galović Rolich, sudjelovali u prijavi štete na nastaloj kući, prikupljanju dokumentacije, izradi projekta rušenja, kao i glavnih projekata potrebnih za izgradnju. Kompletna projektna dokumentacija je izrađena kao donacija projektanata različitih struka uključenih u cjeloviti projekt. Poštivanjem svih zakonskih normi, u prvim danima travnja su započeti radovi, prvo na uklanjanju starog objekta i čišćenju same parcele, a potom i početak izgradnje nove kuće. Izniman je osjećaj vidjeti novu kuću koja u ovom trenutku ima sve gabarite stare, u potresu oštećene kuće. Naime, gotovi su svi armirano-betonski, kao i zidarski radovi te 1. faza instalacija vode, odvodnje, struje i centralnog grijanja, dovršeno je dvostrešno krovište kao i postavljanje vanjske stolarije, gips-kartonske pregrade u interijeru, kao i estrih na podnim površinama. Fasada je dovršena, a do kraja tjedna će biti dovršeni i soboslikarski radovi. Slijedeći tjedan radovi se nastavljaju s postavljanjem keramike.

Makarska rivijera i prijatelji za Petrinju poručuju; Bitno je naglasiti da u ovom projektu nema prvih, nema velikih i malih, postoji samo obitelj kojoj je potreban dom, a već se skoro 200 tvrtki i pojedinaca uključilo u ovu akciju”.

J.Glučina