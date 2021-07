NA GSC-U MAKARSKA OD 19. DO 21. RUJNA – Ljetni nogometni kamp za djevojčice i dječake

Ljetni nogometni kamp za dječake i djevojčice na makarskom Gradskom sportskom centru organiziraju HRNK Zmaj i Coerver Coaching Perfomance Akademija Split, a namijenjen je za igrače od 7 do 15 godina koji već treniraju u klubovima. Kamp će se održati od 19. rujna do 21. rujna 2021. za one koji žele dodatno usavršiti svoje nogometno znanje po ovoj jedinstvenoj metodi. Cijena po jednom igraču iznosi 1 000 kuna, a svi sudionici kampa imaju pravo na besplatan mjesec rujan u Coerver Akademiji u Makarskoj.

Prijave za kamp i sve ostalo može se dobiti na +385996959035 (Toni), ili na e-mail Toni.Volarević@coervercroatia. Com.

J.K.