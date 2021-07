ĆAKULONE GORDANE OŽIĆ MAME OSMIJEHE – ‘Stare kupe za mene su umjetnička inspiracija’

Odbačenom materijalu udahnuti dušu, i k tome veseliti promatrače, kreativna je misija koju se može doživjeti u dvoru makarske umjetnicea oku javnosti dostupna je i na kali.

Gordanina vezanost uz stare kupe poznata je još od 2014. godine, kada je s Vedranom Velom Puharić zajedno priredila izložbu u Kalelargi. Posebna zanimljivost bila je da su sugrađani na praznu kupu mogli dati svoj umjetnički motiv i potpis.

Svih proteklih godina od tada kupe su ostale kao stalna pozivnica za njezin gastro stol u Starom mlinu, a ovih dana ‘progovorile’ su kako to samo znaju makarske ćakulone.

Makarska umjetnica, modna dizajnerica, otkrila je što su iznjedrili dugi zimski dani i proljeće ‘pod mjerama’. Otvorila je vrata svog novog umjetničkog svijeta u kojem caruju kupe.

- Shvatila sam da su kupe neopravdano odbačene, a njihova starina znači bogatstvo. Skupljam ih godinama, od Istre preko Dalmacije sve do Župe dubrovačke u kojoj su nadaleko poznati Kupari, a upravo u njima je postojbina kupa. Cijela ta priča po sebi je vrlo inspirativna, intrigira, a odlučila sam tu potenciju podići. Zanimljive su mi naše makarske ćakulone, žene koje sve i svašta znaju. Usidrila sam ih u kupama, onako prpošne, debeljuce, osmijeh od uha do uha, guštaju, sve im ravno do mora. Zato dominira plava boja – otkriva nam Gordana. Dodaje, muške figure su okosnica mojih slika, zato sam ženama dala prednost u svijetu kupa.

I nisu samo brbljavice nova Gordanina preokupacija, kupa je i svjetiljka i svijećnjak, suvenir…

Ova umjetnička priča još jednom otkriva kako je ljepota svugdje oko nas, samo je treba prepoznati, udahnuti joj dušu. Makarsku ponudu uspomena trebalo bi ovako tkati.

Jasna Morović/privatni album Gordana Ožić