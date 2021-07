U KOTIŠINI POGLED PUCA NA PROŠLOST I MAKARSKU – Interpretacijski centar Veliki kaštel posjetilo više od 500 učenika, nastavnika i turista

Oduševljeni smo, vrhunski prikaz staroga načina života, samo su neki od komentara posjetitelja Interpretacijskog centra Veliki kaštel u Kotišni, iz kojega se pod Biokovom s 300-tinjak metara nadmorske visine Makarska doživljava iz ptičje perspektive.

Novi turistički proizvod Makarske, koji na jednom mjestu špiljom približava povijest 3000 g prije Krista, na čijim je temeljima izrasla drevna utvrda Veliki kaštel iz 17. stoljeća, je svečano otvoren 11. studenoga prošle godine, ali je zbog epidemioloških razloga bio zatvoren do 9. svibnja.

Od tada dnevno najmanje desetak posjetitelja želi doživjeti način života prošlih vremena, a od 10. svibnja, kada su otvorena vrata Interpretacijskog centra Veliki kaštel, a kojim upravlja Gradski muzej Makarska, zanimanje za posjet je iz dana u dan sve veće.

Potvrđuje nam to Krešo Grčić, kustos u Gradskom muzeju Makarska, inače voditelj Interpretacijskog centra, koji zajedno s Tonom Urlićem brine da posjetitelji dobiju što više informacija i puni dojmova zažele doći ponovno. Jer, Veliki kaštel u Kotišini je suvremeni multimedijalni Interpretacijski centar i predstavljat središnje mjesto interpretacije i prezentacije kulturne i prirodne baštine Kotišine, i to kroz tri teme arheološku, etnološku i prirodnu.

- Veliko nam je zadovoljstvo što Interpretacijski centar Veliki kaštel žele razgledati učenici i nastavnici. Tijekom dva i pol mjeseca kroz Centar ih je prošlo 240 iz Makarske i s Primorja. Bilo bi ih i više, ali pridržavanje epidemioloških mjera to je onemogućilo, ali već za rujan imamo najave dolaska učenika iz Zagreba, Zadra, Slavonije.. – kaže Krešo Grčić, podsjećajući da su s cijenama ulaznica izašli u susret jer učenici s Makarskog primorja ne plaćaju razgledavanje. Za svega 80 kn cijela obitelj može priuštiti poseban doživljaj, za odrasle je ulaznica 50 kn, za studente 30 kn, 10 kn za škole, besplatno za djecu do 7 godina. Centar je otvoren radnim danima od 8 do 20 sati, subotom od 15 do 20 sati, osim svakodnevne pauze od 13 do 15 sati radi pridržavanja epidemioloških mjera.

Nema sumnje, ova lijepa turistička priča sagrađena na povijesti, tradiciji, prirodi itekako je učinila Makarsku još zanimljivijom.

Ne može se ne spomenuti koji još povijesni potencijal čuva grad, samo ga treba prezentirati. Arheološka istraživanja na poluotoku Sv. Petru, koje je vodio Marinko Tomasović, ravnatelj Gradskog muzeja Makarska, su završena, a radi se o pet tisuća godina starom lokalitetu. Po dosadašnjim najavama lokalitet u blizini i budući muzejski postav u Vili Irena zajedno bi činili Arheološki park na Sv. Petru. Samo treba posegnuti za EU sredstvima kao što je to JU MARA učinila za Interpretacijski centar Veliki kaštel, i dobila 14,5 milijuna kuna za projekt ‘Revitalizacija kulturno-povijesne baštine zaseoka Kotišina’ koji je Makarskoj donio prepoznatljivu vrijednost na kulturnoj i turističkoj karti.

Jasna Morović/IvoR- Facebook IC Veliki kaštel