PLIVAČKE DIPLOME MAKARSKOG CRVENOG KRIŽA DOBILO 30 DJECE – ‘Kada dijete može skočiti, isplivati i doplivati do obale, možemo reći da smo postigli željeni uspjeh’

Uspješno je završen prvi ciklus Škole plivanja Crvenog križa Makarska koju je pohađalo i uspješno završilo 30 djece. Radostan trenutak uručivanja diploma s djecom, roditeljima i organizatorima podijelio je gradonačelnik

- Dan završetka tečaja i uručivanja diploma Hrvatskog Crvenog križa iz projekta “Sigurnost na vodi” našim plivačima i plivačima početnicima, se poklopio s obilježavanjem prvog Svjetskog dana prevencije utapanja, koji je dao snažnu potvrdu svega što smo upravo po ovoj Školi učinili za našu djecu, a to je da budu sigurna u morskom okruženju koje nam je svima doslovno pred kućom. Roditelji su oduševljeni jer neka od djece su odbijala smočiti kosu i lice, a kamoli zaroniti ili krenuti plivati na početku naše škole. Nakon deset dana skaču samostalno u more, izranjaju i plivaju do obale. Njihovu radost uspjehom vlastite djece možemo vidjeti u rečenici koja se ponavljala cijelo jutro zadnjeg dana škole ‘Ne mogu vjerovati, Ne mogu vjerovati’, ističe Gloryan Grabner, ravnatelj makarskog Crvenog križa, zadovoljan jer su ispunili cilj i moto ‘Učinimo našu djecu sigurnima’.

Grabner vjeruje da su u ovih deset dana pokazali najvišu razinu kvalitete koju i ove godine poklanjaju i djeci i roditeljima.

- Sve to ne bi bilo moguće bez izvrsne suradnje s našim dugogodišnjim plivačkim trenerom prof. Matkom Milunovićem koji vodi školu vodi i kojemu ovim putem zahvaljujemo – ističe Grabner.

- Kada dijete može skočiti, isplivati i doplivati do obale, možemo reći da smo postigli željeni uspjeh kod djeteta koje sada samo treba nastaviti plivati, jer, ne zaboravimo, plivanje je najzdraviji sport kojim se ne trebaju baviti samo djeca, već svi – poručuje Milunović.

J.Morović/IvoR –CK Makarska