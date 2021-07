PRIJATELJSKA UTAKMICA – Zmaj savladao Hrvace

Makarska. Igralište na GSC. Gledatelja: 40.

Sudac: Ante Znaor (Imotski)

Strijelci: 1:0 Kovačić (15), 1:1 Grgat (28), 2:1 Serdarević (87).

Zmaj: Bartulić, Lozina, Kovačević, Kovačić, Brnić, Mihanović, Dam. Rašić, Okić, Čović, Dan. Rašić, Božić (još su igrali: Brkulj, Jurić, Nikolić, Lozić, Serdarević, Šalinović, Rudelj, Mihalj) Trener: Vik Lalić.

Hrvace: Jurić, Jurendić, Džaja, Milinović, Matanović, Ljubić, Škarić, Baturina, Kelez, Grgat, Anić (još su igrali: Marušić, Kekez, Banić, Milanović, Katić, Veić, Hrgović, Franolić, Čorić). Trener: Stipe Grčić.

Trećeligaši Zmaj i Hrvace u Makarskoj su odigrali prijateljsku utakmicu, a nakon bolje igre u većem djelu susreta domaći su zasluženo slavili. Bila je ovo jednoj i drugoj momčadi druga pripremna utakmica, a igralo se borbeno i kvalitetno po gotovo tropskim uvjetima. Nakon početnih prigoda koje nisu uspjeli realizirati Makarani su do prednosti došli u 15. minuti, za igru raspoloženi Kovačić snažno je pucao sa petnaestak metara, a lopta se od vratnice odbila u mrežu Hrvaca za 1:0. Tek sredinom poluvremena gosti su zaprijetili, Jurendić je iz slobodnog udarca za malo prebacio vrata Bartulića. Hrvace su poravnale rezultat u 28. minuti kada je Grgat solo akciju završio preciznim udarcem za 1:1. Do odlaska na odmor istakao se vratar Jelić obranivši udarce Kovačića u 33, Čovića u 38 i Brnića u 43. minuti. U nastavku su treneri Lalić i Grčić dali priliku igrati svim raspoloživim igračima, a bolje su je iskoristili domaći. Mladi Čović u 58. minuti bio je oboren u kaznenom prostoru gostiju, domaći su prosvjedovali kod suca Znaora smatrajući da je to bio kazneni udarac, no njegovo mišljenje je bilo drugačije. Nogometaši Zmaja pred kraj utakmice još su jednom tresli mrežu gostiju, Šalinović je prošao po desnom boku i odlično ubacio za Serdarevića koji pogađa nebranjenu mrežu Marušića za konačnih 2:1.

Jakov Kovačević/IvoR