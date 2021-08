TRG HRVATSKIH VITEZOVA PPN KOBAC – Zasađene kostele i oleandri, Grad poziva građane Zelenke da se uključe u održavanje

Radovi na Trgu hrvatskih vitezova PPN Kobac u samoj su završnici, a kako je više puta i najavljeno, jutros su zasađena i prva drveća. Djelatnici Pogona za komunalne djelatnosti jutros su posadili dvije kostele i oleandre, a uskoro će na istoj lokaciji biti postavljene i klupe. Gradonačelnik Zoran Paunović više je puta javno istaknuo kako će ozelenjavanje javnih površina gdje god je to moguće biti jedan od prioriteta nove gradske vlasti, no uz sadnju zelenila jednako je važno i održavanje u koje je poželjno uključivanje građana. Grad Makarska stoga poziva stanovnike Zelenke da se, posebno u sušnom razdoblju koje nas sigurno očekuje do kraja kolovoza, aktivno uključe u zalijevanje kako bi novozasađena stabla lakše podnijela visoke ljetne temperature.

S ciljem ozelenjavanja i uređenja javnih površina, pozivamo i građane u drugim kvartovima da predlože gradskoj vlasti lokacije koje se mogu urediti i oplemeniti u suradnji s Gradom.

