ČETVRTFINALE KUPA NSŽSD – Zmaj bolji od Jadrana

Makarska. Igralište na GSC-u. Bez gledatelja.

Sudac: Nikola Večernik (Split). Pomoćnici: Marić i Vrkić. Delegat: Ćapin.

Strijelci: 1:0 Šalinović (2.), 2:0 Kovačić (78.).

Zmaj: Bartulić, Čović (od 40. Kovačević), Lozina, Kovačić, Brnić (od 78. Mihalj), Šalinović (od 84. Rudelj), Mihanović, Dam. Rašić, Okić (od 78. Tomaš), Dan. Rašić, Božić. Trener: Vik Lalić.

Jadran T: Šarić Hodžić, Krivić, Jović, Sočo, Pašalić, Bušelić, Zor, Antunović, Koštić, T. Mravičić, Barbir (od 46. L. Mravičić). Trener: Jurica Karabatić.

Najbolji igrač: Ivan Šalinović (Zmaj).

Prvu službenu utakmicu u novoj sezoni 2021./2022. godine u Makarskoj su odigrali domaći Zmaj i susjedni Jadran iz Tučepi, a bio je to susret četvrtfinala kupa Nogometnog saveza Županije splitsko- dalmatinske. Ni skoro tropski uvjeti nisu omele igrače jedne i druge momčadi da odigraju kvalitetnu i uzbudljivu utakmicu, momčad Vika Lalića na kraju je zasluženo slavila. Već na početku dvoboja domaći su došli do početne prednosti kada je Šalinović s ruba kaznenog prostora snažnim udarcem zakucao loptu u mrežu Šarić Hodžića za 1:0. Potom je Okić bio u dobroj prigodi, no nije bio precizan. Nakon petnaestak minuta igre gosti su uspostavili ravnotežu na terenu, Koštićev pokušaj u 17. minuti otišao je iznad grede Zmaja, a udarac Bušelića u 25. obranio je debitant na vratima „crvenih“ Josip Bartulić. Početak nastavka pripao je gostima, prigode za poravnanje rezultata imali su Koštić i Bušelić koji još nisu namjestili nišanske sprave. Makarani su u 65. minuti mogli podebljati prednost, ali je Kovačića iz izgledne prilike bio neprecizan. U 78. minuti Brnić se prošetao kroz obranu Jadrana i uposlio Kovačića koji je ovoga puta bio precizan za konačnih 2:0. Tomaš se u 85. minuti našao u velikoj prilici, ali je Šarić Hodžić sjajnom obranom zaustavio njegov udarac glavom. Dvije minute prije kraja Antunović se našao u idealnoj prigodi, ali je Bartulić odličnom obranom sačuvao svoju mrežu netaknutom.

Utakmice polufinala kupa igraju se u srijedu 11. listopada, Zmaj na makarskom Gradskom sportskom centru dočekuje Uskok s Klisa, a Trogir je domaćin Dugopolju.

Jakov Kovačević /IvoR